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09.09.2020 16:17

Укрылись под зонтиками

Период ограничений пережили те рестораторы, которые сумели быстро перестроиться
Текст: Юлия Мякишева (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО № 203(8257)
Почти месяц назад заведениям общественного питания Екатеринбурга разрешили работать в обычном режиме. Те, кто прошел испытание на прочность, с радостью распахнули двери, а с журналистами поделились выводами, которые сделали, анализируя свои действия в непростой период ограничений.

У Татьяны Заводовской небольшое кафе полезного питания, которое располагается в крупном торговом центре. В блюдах отсутствуют молочные продукты, белый сахар, белки животного происхождения. На первый взгляд, специфическое заведение с узкой аудиторией. Но во время ограничений постоянные клиенты продолжили делать заказы, и сейчас кафе вновь работает в прежнем режиме.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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- Незадолго до введения режима самоизоляции мы наладили доставку. Поэтому сразу перестроились и начали работать на нее. Все официанты стали курьерами - так удалось сохранить весь наш небольшой коллектив. Адаптироваться было сложно в том числе потому, что мы столкнулись с неожиданными проблемами: не хватало одноразовой посуды, заказов было неожиданно много, а молодые сотрудники не сразу поняли необходимость ношения масок и перчаток, - рассказывает она.

Хорошо, что арендодатели согласились на гибкие условия: когда заведение было закрыто, плату не взимали

И, хотя торговый центр был закрыт, заведения общепита работали - готовили блюда. По словам Заводовской, руководство молла разрешило арендаторам не платить за помещения, и это очень помогло. Даже с учетом такой поддержки кафе полезного питания весь период ограничений работало в минус и только в августе принесло выручку.

Бренд-директор компании, управляющей 10 ресторанными проектами, Кирилл Шлаен отмечает: их предприятия тоже не закрылись и не уволили работников. Персонал залов переориентировали на доставку, а офисных сотрудников - на наполнение сайтов.

- В марте, еще до запрета, у населения возникло чувство опасности, люди перестали ходить в рестораны, и у них резко "спикировала" выручка. Обычно платежи и зарплату мы выдаем за предыдущий месяц из средств текущего. Но в сложившейся ситуации денег не было, а обязательства сохранялись. Два месяца было очень тяжело, но потом стала быстро расти доставка, - поясняет ресторатор.

По его словам, хорошо, что арендодатели согласились на гибкие условия: за те дни, когда заведение было закрыто, арендную плату не взимали. Потом появилась возможность оплачивать ее частично, сейчас рассчитываются в полном объеме.

- Еще в апреле мы начали строить веранды, надеясь, что ограничения снимут так же быстро, как ввели. Но это произошло только в июле. Благодаря подготовке мы открыли веранды за один день, а в июле-августе было много посетителей. Хотя платежеспособность и снизилась, зато возник большой спрос за счет того, что многие екатеринбуржцы летом остались в городе, не уехали в отпуск - веранды были переполнены. Заведения едва справлялись, и мы в том числе. Сейчас тоже загрузка хорошая, выше уровня сентября прошлого года, - говорит Шлаен.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Интересно, что в трудные дни помощь пришла не только от государства. Выручили заказы от предприятий, которые попросили кормить сотрудников "простой, не ресторанной едой". А еще один из сервисов доставки предложил весьма лояльные условия сотрудничества и даже временно устроил к себе высвободившихся работников ресторанов. Сейчас они, к слову, вернулись на привычные рабочие места.

- Любой кризисной ситуацией нужно пользоваться. Несмотря на большие сложности, ограничительные меры показали нам и новые возможности. Так, минувшим летом я открыл два летних кафе с зонтами с логотипом известной газировки. Никогда не думал, что со мной такое случится, но денег на строительство красивых веранд не было. Также раньше мы бы вряд ли открылись в парке Маяковского. Но в сложившейся ситуации эта точка позволила начать работать, делать свое дело - кормить людей, - говорит Шлаен.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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