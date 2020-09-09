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09.09.2020 19:14
Рубрика: Общество

Урок с заложниками

В тюменской школе старшеклассники, переодетые в террористов, устроили школьникам учения
Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Российская газета - Федеральный выпуск № 203(8257)
Власти Тюменской области разбираются в скандальной истории, произошедшей в школе N 2 города Ишима. Тематический урок "Мир без террора" стал для многих школяров шоком: переодетые в террористов старшеклассники "взяли в заложники" пятиклашек. Мамы и папы жестко высказались по поводу методов обучения в школе.
Фото: vk.com/pereishima Фото: vk.com/pereishima
Фото: vk.com/pereishima

Все началось, когда в одной из социальных сетей появилось сообщение родителя: "Сотрудники школы решили провести мероприятие, при котором учеников, подчеркиваю, 5-го класса взяли в заложники для того, чтобы показать, как следует себя вести при террористических актах. Родителей никто не предупреждал о данном мероприятии и детей, соответственно, тоже. В классе находился ребенок с больным сердцем. Его забрали из школы, а дома ему вызвали "скорую". Сначала администрация школы выложила одни фотографии, однако потом отредактировала информацию. Дети отказываются идти в школу. Разве можно оставить такое безнаказанным?!" Город раскололся на два лагеря, а история мгновенно обросла противоречивыми подробностями.

Фото: Валерий Матыцин/ ТАСС
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Часть взрослых была полностью на стороне родителя, другая - привела свои доводы. Жительница Ишима Татьяна Бубнова замечает: "Вообще-то задумка хорошая: дети должны быть готовы к любой ситуации в наше время". Ее землячка Наталья Штирц считает "недопустимыми подобные эксперименты" и советует родителям ребенка с больным сердцем обратиться в прокуратуру. Ольга Беликова, у которой в прославившемся на всю область классе учится дочь, добавляет: если бы детям сначала объяснили, что сейчас будет происходить, и уже по ходу дела говорили, как им нужно себя вести, никто бы и слова не сказал. "Моя дочь до сих пор в ужасе от произошедшего с ней в школе", - рассказала мама.

Правду от вымысла теперь предстоит отделять спецкомиссии - она приехала в школу на служебное расследование

Правду от вымысла теперь предстоит отделять комиссии, которая создана по инициативе главы региона Александра Моора. В нее вошли представители прокуратуры, департамента образования. В этой истории хватает острых вопросов: кто придумал урок - чиновники, курирующие сферу образования, администрация школы N 2 или старшеклассники? Знали или не знали дети, во что им предлагают поиграть? И был ли, наконец, мальчик с больным сердцем?..

По заявлению пресс-службы областного депздрава, "скорую" к учебному заведению в Ишиме никто не вызывал, а вот по поводу "звонка из дома" неизвестно.

Ишимская школа пока информации не дает: там бросали трубку: "Директор занят, не беспокойте!" Областной департамент образования и науки обещает прокомментировать ситуацию вокруг необычного антитеррористического урока после проверки. Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов также ждет адекватной оценки от коллег.

Фото: Яна Шамаева
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Кандидат психологических наук, преподаватель УрФУ, спецназовец в запасе, отец четырех сыновей Дмитрий Рассохин происшествие в ишимской школе прокомментировал так:

- Могу утверждать, что дети получили психотравму: пережили настоящий захват. Для них это было реальное событие: если на вас наставляют пистолет, и вы не знаете, что он игрушечный, ваша психика реагирует на это как на реальную угрозу жизни. Как отец я бы стал добиваться проведения тщательной проверки и наказания инициаторов такого урока.

Мнение

Как говорит детский омбудсмен Анна Кузнецова, лучшая защита для детей - умная и чуткая любовь. Без административного фанатизма, без желания любой ценой завоевывать очки к пресловутому рейтингу учебных заведений.

Хочется думать, что не последнее двигало директором одной из подмосковных школ, пригласившей на линейку первоклассников 1 сентября группу десантников. Вэдэвэшники под музыку крушили кирпичи и демонстрировали боевые приемы борьбы, ловко перестраиваясь в шеренги. Апогеем стала стрельба холостыми патронами. Один из классов оказался мишенью. Лично видела, как дети приседали от страха, кое-кто, рассказывали родители, описался…

По словам психолога Светланы Качмар, любые учения с применением оружия, в масках, даже пожарные эвакуации, которые проходят очень часто не по правилам (детей выводят в толпе и суете, без верхней одежды), способны оставить в психике ребенка незаживающую рану. "И никто не инструктирует педагогов, что делать дальше. Вывели и построили на школьном стадионе, и они 40 минут там стоят, в ноябре, декабре… Во время такой эвакуации, когда мой сын учился в первом классе, учительница была вынуждена прятать раздетых детей в подъезде ближайшего дома". Страшно то, что у подобных "мероприятий" отложенные последствия. Ведь пугаются обычно того, что неизвестно, громко, непривычно... На бессознательном уровне останется зарубка: подходя к школе, все 11 лет, ребенок будет воспринимать это место как небезопасное. Ведь, кроме обычной информации о событии, он считывает и "метатекст": будь начеку, не расслабляйся, что-нибудь может случиться... На это накладываются всякие школьные проблемы, - все вместе вызывает такие последствия перенесенного стресса, как нежелание ходить в школу, участвовать в внеклассных мероприятиях и т.д.", - объясняет эксперт.

Согласовывая концерт или спектакль, администрация школы не всегда интересуется, что у них "внутри". "А учителя настолько беззащитны, что обычно предпочитают делать под козырек. Ведь показатели их успешности мало связаны с психологическим комфортом детей", - размышляет психолог.

Подготовила Елена Новоселова

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область

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