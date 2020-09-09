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09.09.2020 12:44
Рубрика: Власть

Тюменский губернатор поручил разобраться с коммунальными проблемами в селах

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Глава региона Александр Моор распорядился в кратчайшие сроки разобраться с коммунальными, дорожными и финансовыми вопросами, с которыми к нему обратились жители сельских территорий.
Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области
Фото: Пресс-служба правительства Тюменской области

Так, Тамара Фоляк, депутат Прииртышской сельской администрации, от имени земляков попросила помочь с подведением в поселок чистой питьевой воды. Директор областного департамента жилищно-коммунального хозяйства Антон Фирсов ответил, что Прииртышский снабдят водой до начала отопительного сезона в будущем году. По региональной программе развития ЖКХ строительство водовода до населенного пункта станет возможным благодаря реконструкции Соколовского водозабора, запущенного в Тобольске в прошлом году. В дальнейшем водой обеспечат и другие села Тобольского района.

Фото: Предоставлено пресс-службой АО "УСТЭК"
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На просьбу учительницы из Аромашево Анны Степанюк благоустроить сельскую улицу Заречную протяженностью чуть более 800 метров, заселенную молодыми специалистами, в областном правительстве ответили положительно.

- Вашу улицу заасфальтируют и оборудуют съезды к домам. Планируем проложить порядка 190 метров тротуаров и установить 53 уличных светильника, - сообщил Фирсов.

Кстати, муниципалитет уже заключил контракт на выполнение работ на этом участке. Дорожники выйдут на Заречную 15 сентября, а объект обещают сдать к 15 октября.

В ходе приема граждан Александр Моор подписал поручение оказать материальную помощь на приобретение или ремонт жилья четырем малоимущим многодетным семьям.

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