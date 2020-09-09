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09.09.2020 10:25
Рубрика: Общество

В Челябинске класс гимназии отправлен на карантин по COVID-19

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

В Челябинской гимназии №80 один из классов начальной школы отправлен на дистанционное обучение из-за подозрения на COVID-19. Один из учеников четвертого класса оказался контактным по новой инфекции, сообщили "РГ" в мэрии Челябинска.

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- По предписанию Роспотребнадзора в гимназии введены ограничительные меры применением дистанционного обучения для одного из четвертых классов, - пояснили в пресс-службе мэрии. - Они будут находиться на изоляции с 9 по 15 сентября. Образовательный процесс для всех остальных проходит в штатном режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований.

Как пояснила директор гимназии Анна Макарова, с 1 сентября в гимназии постарались максимально развести потоки учеников. Организованы четыре отдельных входа в здание, проводится термометрия, установлены антисептики на входе и в общественных местах.

Отправленный на изоляцию класс начальной школы занимался в отдельном кабинете с одним учителем. Сейчас все дети и педагог находятся дома и продолжают заниматься дистанционно. В их кабинете сегодня проведена полная дезинфекция.

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