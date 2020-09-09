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09.09.2020 16:19
Рубрика: Власть

Ларьки попали под амнистию

В Челябинске смягчили позицию по отношению к владельцам киосков
Текст: Евгений Китаев (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 203(8257)
До конца года в областном центре планируют убрать с улиц более 400 незаконных киосков. Однако желающие легализовать бизнес и погасить долги могут заключить договоры на размещение нестационарных торговых объектов (НТО) по упрощенной схеме. Как проинформировала заместитель главы города по имущественным вопросам Надежда Рыльская, этим правом могут воспользоваться 380 предпринимателей.

Мэр Челябинска Наталья Котова, в свою очередь, поручила чиновникам установить более тесный контакт с аппаратом регионального бизнес-омбудсмена Александра Гончарова, поскольку не все коммерсанты представляют, как и что предстоит делать.

- Чтобы люди не обивали пороги, нужно разбираться в индивидуальном порядке - в тех кабинетах, где эти вопросы решаются. Прямо берите за руку и водите, - поставила задачу подчиненным глава города.

Смягчению позиции городских властей предшествовало обращение уполномоченного по правам предпринимателей при президенте России Бориса Титова, размещенное в социальных сетях. Накануне омбудсмен поговорил с челябинскими коммерсантами на рынке "АСБ", и, как признался, разговор заставил его удивиться. По его словам, в регионе законодательно разрешено продлить договоры с владельцами НТО, но при этом в Челябинске 1700 таких объектов попали в перечень незаконно размещенных и части грозит снос до конца года.

С одной стороны, коммерсанты заявляют об ущемлении своих прав, с другой - порядка в сфере уличной торговли по-прежнему нет

Борис Титов этим вопросом занимается давно и считает нормальной практику, когда потерявшим место и источник дохода коммерсантам выплачивается компенсация из бюджета или предоставляются иные места для работы. Так, по его мнению, стоит сделать и в Челябинске. Омбудсмен напомнил, что может приостановить нормативные акты муниципальных властей до решения суда, и этим правом он намерен воспользоваться.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
ФАС предложила вернуть в киоски пиво и сигареты

Борьба с незаконными киосками в Челябинске идет не первый год с переменным успехом. Владельцы убранных с насиженных мест нелегальных ларьков не раз демонстрировали смекалку, перенося объекты на другие участки, недалеко от прежних. Неопрятного вида разномастные ларьки вырастают на самых оживленных перекрестках. Так что, с одной стороны, коммерсанты заявляют об ущемлении своих прав, с другой - порядка в сфере уличной торговли по-прежнему нет. И найти золотую середину не удается.

Не всегда последовательны, впрочем, и сами городские власти, решившие, к примеру, в этом году развернуть сезонную ярмарку в самом сердце Челябинска - на площади Революции. И хотя, как заявляют в мэрии, внешний вид двух десятков киосков не вызывает нареканий (все они выполнены в едином стиле), остаются другие вопросы. В частности, о выбранной локации и кочевом статусе ярмарки, что снижает общий пафос борьбы с засильем НТО в городе (почему, в конце концов, одним можно, а другим нет?). Логичнее выглядели бы действия властей по оборудованию стационарной торговой площадки для фермеров. Поэтому не всем горожанам, как показали опросы, мил нынешний подход, чем-то напоминающий "привет из 90-х". Тогда, в эпоху тотального дефицита, на площади Революции тоже бойко торговали продуктами. Казалось, это уже история, но, выходит, не совсем.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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