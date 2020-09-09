Мэр Челябинска Наталья Котова, в свою очередь, поручила чиновникам установить более тесный контакт с аппаратом регионального бизнес-омбудсмена Александра Гончарова, поскольку не все коммерсанты представляют, как и что предстоит делать.
- Чтобы люди не обивали пороги, нужно разбираться в индивидуальном порядке - в тех кабинетах, где эти вопросы решаются. Прямо берите за руку и водите, - поставила задачу подчиненным глава города.
Смягчению позиции городских властей предшествовало обращение уполномоченного по правам предпринимателей при президенте России Бориса Титова, размещенное в социальных сетях. Накануне омбудсмен поговорил с челябинскими коммерсантами на рынке "АСБ", и, как признался, разговор заставил его удивиться. По его словам, в регионе законодательно разрешено продлить договоры с владельцами НТО, но при этом в Челябинске 1700 таких объектов попали в перечень незаконно размещенных и части грозит снос до конца года.
Борис Титов этим вопросом занимается давно и считает нормальной практику, когда потерявшим место и источник дохода коммерсантам выплачивается компенсация из бюджета или предоставляются иные места для работы. Так, по его мнению, стоит сделать и в Челябинске. Омбудсмен напомнил, что может приостановить нормативные акты муниципальных властей до решения суда, и этим правом он намерен воспользоваться.
Борьба с незаконными киосками в Челябинске идет не первый год с переменным успехом. Владельцы убранных с насиженных мест нелегальных ларьков не раз демонстрировали смекалку, перенося объекты на другие участки, недалеко от прежних. Неопрятного вида разномастные ларьки вырастают на самых оживленных перекрестках. Так что, с одной стороны, коммерсанты заявляют об ущемлении своих прав, с другой - порядка в сфере уличной торговли по-прежнему нет. И найти золотую середину не удается.
Не всегда последовательны, впрочем, и сами городские власти, решившие, к примеру, в этом году развернуть сезонную ярмарку в самом сердце Челябинска - на площади Революции. И хотя, как заявляют в мэрии, внешний вид двух десятков киосков не вызывает нареканий (все они выполнены в едином стиле), остаются другие вопросы. В частности, о выбранной локации и кочевом статусе ярмарки, что снижает общий пафос борьбы с засильем НТО в городе (почему, в конце концов, одним можно, а другим нет?). Логичнее выглядели бы действия властей по оборудованию стационарной торговой площадки для фермеров. Поэтому не всем горожанам, как показали опросы, мил нынешний подход, чем-то напоминающий "привет из 90-х". Тогда, в эпоху тотального дефицита, на площади Революции тоже бойко торговали продуктами. Казалось, это уже история, но, выходит, не совсем.