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09.09.2020 08:49
Рубрика: Происшествия

Карту в руки

Текст: Михаил Кузьмин (Челябинская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 202(8256)
В Челябинске начала работу служба "Социальное бюро", объединившая усилия власти и общественников для адаптации бывших заключенных.

- Челябинская область входит в пятерку регионов по повторно совершаемым преступлениям, при этом на Южном Урале практически отсутствует система ресоциализации бывших заключенных, - говорит директор благотворительного фонда "Источник надежды" Алексей Тананин. - Люди выходят из мест лишения свободы, но не могут найти себя в обществе и снова попадают на скамью подсудимых.

Работа с осужденными начинается за три месяца до окончания срока заключения.

Фото: iStock
Заключенные смогут попроситься в колонии ближе к дому

- Мы сотрудничаем с соцотделами колоний: через видео-конференц-связь или анкетирование выясняем потребности каждого человека, - рассказывает директор фонда "Прикосновение к жизни" Ольга Черепанова. - Затем составляем индивидуальную маршрутную карту и разъясняем, что конкретно должен сделать человек после освобождения.

Если, выйдя на свободу, подопечный не справляется самостоятельно, к нему прикрепляют специалиста по социальному сопровождению. Вместе они обходят все госструктуры, добиваясь выполнения всех пунктов маршрутного листа. От бывшего осужденного эта работа не требует никаких финансовых затрат.

- Важная часть проекта - так называемое здоровьесбережение, - продолжает Алексей Тананин. - Когда у человека утеряны важные социальные связи, он рано или поздно плюнет на свое здоровье. ВИЧ-положительных мы выявляем еще в исправительном учреждении и, когда они выходят, опекаем их на всех этапах - от получения терапии до стадии социализации, следим, чтобы принимали лекарства и не стали источником передачи ВИЧ-инфекции.

Кроме Челябинска, "Социальное бюро" работает в Магнитогорске, Кыштыме и Копейске, а для осужденных, прописанных в других регионах, специалисты составляют индивидуальные маршрутные карты в зависимости от места их дальнейшего пребывания.

На заметку

Адрес "Социального бюро": г. Челябинск, пр. Ленина, 61б.

В регионах Происшествия Правосудие Тюрьмы Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Правительство Минюст ФСИН УрФО Челябинская область

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