В Челябинске начала работу служба "Социальное бюро", объединившая усилия власти и общественников для адаптации бывших заключенных.

- Челябинская область входит в пятерку регионов по повторно совершаемым преступлениям, при этом на Южном Урале практически отсутствует система ресоциализации бывших заключенных, - говорит директор благотворительного фонда "Источник надежды" Алексей Тананин. - Люди выходят из мест лишения свободы, но не могут найти себя в обществе и снова попадают на скамью подсудимых.

Работа с осужденными начинается за три месяца до окончания срока заключения.

- Мы сотрудничаем с соцотделами колоний: через видео-конференц-связь или анкетирование выясняем потребности каждого человека, - рассказывает директор фонда "Прикосновение к жизни" Ольга Черепанова. - Затем составляем индивидуальную маршрутную карту и разъясняем, что конкретно должен сделать человек после освобождения.

Если, выйдя на свободу, подопечный не справляется самостоятельно, к нему прикрепляют специалиста по социальному сопровождению. Вместе они обходят все госструктуры, добиваясь выполнения всех пунктов маршрутного листа. От бывшего осужденного эта работа не требует никаких финансовых затрат.

- Важная часть проекта - так называемое здоровьесбережение, - продолжает Алексей Тананин. - Когда у человека утеряны важные социальные связи, он рано или поздно плюнет на свое здоровье. ВИЧ-положительных мы выявляем еще в исправительном учреждении и, когда они выходят, опекаем их на всех этапах - от получения терапии до стадии социализации, следим, чтобы принимали лекарства и не стали источником передачи ВИЧ-инфекции.

Кроме Челябинска, "Социальное бюро" работает в Магнитогорске, Кыштыме и Копейске, а для осужденных, прописанных в других регионах, специалисты составляют индивидуальные маршрутные карты в зависимости от места их дальнейшего пребывания.

На заметку

Адрес "Социального бюро": г. Челябинск, пр. Ленина, 61б.