В Челябинской области назовут самые благоустроенные промплощадки

На Южном Урале решили поощрить предприятия, благоустраивающие свои и прилегающие территории. Критериев несколько. Особое внимание уделяется внешнему виду производственных зданий: у них должны быть эстетичные фасады без признаков разрушения, исправная кровля. Приветствуется также действующее наружное освещение, отсутствие свалок, своевременная и качественная уборка, содержание внутризаводских дорог. Высший пилотаж благоустройства - малые архитектурные формы и озеленение территории.

- Выполнение всех этих требований повлечет за собой положительные изменения в общем облике городской среды, - объясняют смысл масштабных смотрин организаторы.

Идея провести конкурс среди промпредприятий на самую благоустроенную территорию появилась накануне 2020 года, после осмотра руководством области цинкового завода, который фактически "влит" в городскую среду: параллельно его кирпичному ограждению идет трамвайная ветка, шумит оживленная автострада, соединяющая Металлургический район Челябинска с центром. В последнее время пассажиры, курсирующие по этому маршруту, заметили, как корпуса, смотрящие фасадами на город, отделывают современными материалами и красят, а за забором стали видны верхушки хвойных деревьев. А вот по другую сторону дороги, где находятся бывший лакокрасочный завод и электрометаллургический комбинат, картина кардинально иная: не просто заметные, а мозолящие глаза огромные шлакоотвалы. Хвосты отработанной породы десятилетиями находятся в миллионном городе, недалеко от жилой застройки, и предприятие прибирать за собой не торопится. Подобные контрасты показывают, что производства могут искать компромиссы с городом, но могут быть и враждебны ему, находиться в антагонизме, осложняя таким соседством повседневную жизнь людей.

Для самих же компаний ухоженная территория - это еще и элемент престижа, деловой репутации, ибо "встречают по одежке": она может подсказать потенциальному инвестору, насколько производство устойчиво и стабильно. Поэтому многие промышленники охотно откликнулись на предложение принять участие в конкурсе, который проводится в регионе впервые. Заявки подали 35 компаний из 29 муниципалитетов, а в конкурсную комиссию вошли представители областного минпрома, а также региональных отделений Союза машиностроителей России, "Опоры России" и "Деловой России", Союза промышленников и предпринимателей Южного Урала, областные депутаты.

- Примеры образцового содержания территории среди подавших заявки участников есть, и, что радует, их много, - делятся первыми впечатлениями в оргкомитете.

Победители будут определены в конце сентября.