В России впервые приговорили к реальному сроку создателей паблика АУЕ

Екатеринбургский гарнизонный военный суд вынес сегодня приговор по делу адептов экстремистского движения, известного под аббревиатурой АУЕ. В поле зрения правоохранителей организаторы и участники пропагандирующих это течение интернет-пабликов попали еще в 2018 году, сегодня, в зависимости от роли каждого, трое фигурантов (супруги и их приятель) получили реальные сроки в колонии и условный срок.

Как сообщила пресс-секретарь Свердловской областной прокуратуры Марина Канатова, Николай Бабарика в ноябре 2011 года в Оренбурге создал экстремистское сообщество (в состав его позднее потом вошли его жена Наталья Бабарика и Артем Зуев).

Являлся организатором сообществ в Сети, он подбирал и публиковал материалы с призывами к противоправным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов. В деле, кстати, фигурирует неустановленное лицо - некий консультант, который рассказывал ему о понятиях и правилах, которые существуют в этой среде.

"Используя аккаунты с ноября 2011 года по май 2018 года Бабарика опубликовал не менее 28 439 материалов, они содержали, в том числе, призывы к экстремистской деятельности", - уточнили в прокуратуре. Его жена отвечала за распространение предметов с символикой движения, их продажей и была админом паблика: на ее счету не менее 1 842 опубликованных материалов.

Третий участник компании предоставлял свой аккаунт для администрирования сообщества, общался с подписчиками на предмет продажи тем мерча. В июне 2017 года он создал свою группу в соцсети сообщество, где там же размещал информацию и торговал вещами с символикой. "С начала февраля 2017 года по май 2018 года он продал таких товаров на сумму около 80 тысяч рублей", - передает пресс-служба ведомства.

"Лавочку" прикрыли в мае 2018 года. Николай Бабарика судом приговорен к семи годам, Артем Зуев - к трем годам и девяти месяцам. Оба будут отбывать срок в колонии общего режима. Наталья Бабарика осуждена на четыре года условно.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Справка "РГ"

17 августа 2020 года Верховный суд признал популярное среди молодежи криминальное движение АУЕ экстремистским. Его деятельность на территории РФ запрещена.