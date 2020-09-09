В Казани совершил вынужденную посадку самолет Москва - Тюмень

Самолет, летевший из Москвы в Тюмень, совершил экстренную посадку в аэропорту Казани. По расписанию борт должен был прилететь в Тюмень из Домодедово в 7 утра по местному времени. Во время выполнения рейса сработала сигнализация отказа вентилятора охлаждения оборудования. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии".

Командир воздушного судна решил, что безопаснее всего будет совершить посадку на ближайшем аэродроме - в Казани.

Вылет из Казани запланирован на 13 часов местного времени, в конечном пункте борт должен приземлиться в 15:30.

Как сообщили в пресс-службе перевозчика, все 102 пассажира расселены в гостинице, им предоставили воду и питание.