В Сургуте четыре человека погибли при столкновении катера и баржи

В Ханты-Мансийском автономном округе столкнулись пассажирский катер и баржа.

ЧП произошло на реке Черная в районе Сургута, рассказал в беседе с ТАСС заместитель главы города Алексей Жердев. Как уточнили в региональном МЧС, катер столкнулся со стоящей баржей, загруженной автомобилями.

В момент аварии на борту маломерного судна находились восемь человек. Из них погибли четыре человек, в том числе и владелец катера. Еще четыре человека получили различные травмы, среди них один несовершеннолетний. Как уточнил РИА Новости глава регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский, ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу Сургута. О состоянии остальных пострадавших на данный момент информации нет.

На самой барже никто не пострадал. Сейчас на месте работают экстренные службы и власти города.