Новости

В лесу под Калининградом нашли 800 снарядов 20:27
В Сургуте четыре человека погибли при столкновении катера и баржи 20:18
Вышел первый трейлер "Дюны" Дени Вильнева 19:57
Официально: сериал "Ходячие мертвецы" закрывается 19:33
В США полисмен выстрелил в мальчика-аутиста после просьбы матери успокоить его 19:21
ООН: Мир может столкнуться с пандемией ожирения 19:00
МИД РФ прокомментировал вызов немецкого посла 18:33
В Москве прошла презентация Секретариата Форума партнерства Россия-Африка 18:20
TikTok стал самым загружаемым мобильным приложением в мире в августе 18:14
В Новгородской области ревнивец расстрелял чету пенсионеров 18:06
Премьер Беларуси рассказал о самочувствии после прививки от COVID-19 17:48
Генпрокурор рассказал о звонках с угрозами минирования из Украины и Финляндии 17:42
Чернышенко рассказал о работе над нацпроектом по туризму 17:40
Генпрокурор: К задержанию 33 россиян в Минске причастны зарубежные спецслужбы 17:38
Загитова отказалась от контрольных прокатов из-за "Ледникового периода" 17:37
Высокопоставленный брянский полицейский задержан за взятки 17:35
В Петербурге мужчина с топором устроил погром в гипермаркете 17:34
В Москве задержали мошенника, разыгравшего перед пенсионеркой целый спектакль 17:15
Роспотребнадзор: В Москве спокойная ситуация по гриппу и ОРВИ 17:11
В Москве обокрали жену актрису Бердинских, жену звезды "Груза 200" 17:08
Путин поддержал идею ввести в регионах ответственных за цифровую трансформацию 17:06
Колесникову поместили в СИЗО 16:59
Маркировка питьевой воды станет обязательной с 2021 года 16:47
Правительство готово обеспечить всех пользователей госуслуг электронной подписью 16:47
Новая версия Lada 4x4. Сборка началась 16:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать в 2021 году
Как будем отдыхать в 2021 году
Какие прививки надо сделать этой осенью
Какие прививки надо сделать этой осенью
Задайте вопрос заместителю министра просвещения РФ Виктору Басюку
Задайте вопрос заместителю министра просвещения РФ Виктору Басюку
09.09.2020 20:18
Рубрика: Происшествия

В Сургуте четыре человека погибли при столкновении катера и баржи

В Ханты-Мансийском автономном округе столкнулись пассажирский катер и баржа.

На Таймыре перевернулся катер на воздушной подушке

ЧП произошло на реке Черная в районе Сургута, рассказал в беседе с ТАСС заместитель главы города Алексей Жердев. Как уточнили в региональном МЧС, катер столкнулся со стоящей баржей, загруженной автомобилями.

В момент аварии на борту маломерного судна находились восемь человек. Из них погибли четыре человек, в том числе и владелец катера. Еще четыре человека получили различные травмы, среди них один несовершеннолетний. Как уточнил РИА Новости глава регионального департамента здравоохранения Алексей Добровольский, ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии в больницу Сургута. О состоянии остальных пострадавших на данный момент информации нет.

На самой барже никто не пострадал. Сейчас на месте работают экстренные службы и власти города.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО

Главное сегодня

Путин назвал формат и время проведения саммита ШОС
Ростуризм смягчит условия программы кэшбека за туры по России
Мишустин предложил расширять перечень товаров, подлежащих маркировке
Песков объяснил причины динамики курса рубля
В России началась третья фаза испытаний вакцины против COVID-19
В ФСБ и СКР рассказали подробности предотвращенных терактов
Впервые опубликованы оригиналы судебных решений по делу Бродского