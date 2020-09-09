Из-за "короны" многие, кто привык проводить отпуск в Италиях-Испаниях, открыли для себя свою страну. На Алтае и Камчатке нет отбоя от туристов.

Но все же море - в приоритете. С курортов Краснодарского края, Крыма, а также Ставрополья и Дагестана риск привезти инфекцию минимален.

Из 10 тысяч вернувшихся заболели в среднем шесть человек, вне зависимости от географии отдыха, сообщили в Роспотребнадзоре. Вместе с тем в ведомстве еще раз предупредили: не надо быть беспечными. Лучше не валяться на пляже в толпе, а поискать уединенные или малолюдные места.