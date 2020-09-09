Россияне стали отказываться от банковских карт

Число депозитных и кредитных карт на руках россиян во втором квартале 2020 года сократилось сильнее, чем когда-либо за последние пять лет, - на 4,5 млн штук. В прошлый раз аналогичный показатель был зафиксирован в первом квартале 2015-го, когда количество карт снизилось на 4 млн единиц.

Нынешняя тенденция объясняется целым рядом причин. Среди них - и ограничительные меры по пандемии, и ужесточение выдачи "пластика", и сворачивание программ кешбэка, и желание банков сэкономить на неактивных клиентах, пояснили РИА Новости эксперты, комментируя представленные агентством данные Банка России.

"Есть общий тренд на снижение количества карт у россиян, даже если не принимать во внимание кризисные явления. Люди все чаще понимают, что иметь бесчисленное количество разных карт в бумажнике бессмысленно, да и не выгодно", - отметил аналитик финансовой группы БКС Егор Дахтлер.

Одновременно и банки попытались сэкономить, выдавая карты тем клиентам, которые с наибольшей вероятностью будут использовать их, снижая затраты финансового учреждения на выпуск, хранение и уничтожение ненужного "пластика", подчеркнул гендиректор бюро кредитных историй "Эквифакс" Олег Лагуткин.

Как бы то ни было, скорее всего, по итогам года число кредитных карт в обращении выйдет на обычный уровень за счет некоторого роста их эмиссии, считают аналитики.