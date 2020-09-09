"Российская газета" получила признание в Республике Сербской

Премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович принял в среду в здании правительства Республики Сербской (РС) в Восточном Сараево корреспондента "Российской газеты" на Балканах Александра Борисова, завершающего свою командировку в регионе. Политик поблагодарил журналиста за помощь в укреплении двусторонних отношений с Российской Федерацией, вручил ему наградную плакетку. К собеседникам ненадолго присоединился и сербский член Президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик, подчеркнувший, что "РГ" содействовала и продолжает помогать сближению Баня-Луки и Москвы.

В завершении торжественного мероприятия глава кабинета министров сербского энтитета ответил на ряд вопросов "РГ".

Как вы оцениваете двустороннее взаимодействие с Российской Федерацией? Что можно было бы сделать, на Ваш взгляд, для их улучшения?

Радован Вишкович: Я думаю, что они не нуждаются в улучшении, поскольку находятся в настоящий момент на максимально возможном высочайшем уровне. У нас огромное доверие к представителям Российской Федерации в Боснии и Герцеговине, прежде всего, к послу Петру Иванцову, а также членам его команды, которые оказывают значительную помощь Республике Сербской для преодоления проблем на международной арене. Мы благодарны президенту России Владимиру Путину, министру иностранных дел Сергею Лаврову, всем российским дипломатам. Их усилия позволили снизить негативное влияние Аппарата Высокого представителя в Сараево, который всего несколько лет назад снимал с постов наших чиновников, угрожал людям, лишал их избирательных прав. Этого больше нет, благодаря искренней и огромной поддержке со стороны России.

9 сентября в Республике Сербской отмечается День памяти жертв бомбардировок НАТО, проводившихся силами альянса с 30 августа по 14 сентября 1995 года на территории современной БиГ без одобрения Совета Безопасности ООН (первая крупномасштабная военная операция в истории НАТО - "Обдуманная сила"). Запад всегда агрессивен по отношению к Востоку, но "плохими парнями" в результате пытаются выставить россиян и сербов? Как нам совместно этому противодействовать?

Радован Вишкович: Мы должны противопоставлять этому истину, которая обязана всегда сопровождаться тезисом о том, что преступления не должны и не будут забыты, несмотря ни на какие угрозы и санкции. Североатлантический альянс совершил агрессию в отношении сербского народа в Боснии и Герцеговине, от натовских бомб пострадали наши дети, уничтожены важнейшие инфраструктурные объекты, нанесен значительный материальный ущерб. Если добавить к этому, что использовались боеприпасы с обедненным ураном, тогда это преступление выглядит еще более зловещим, нежели представляется. Последствия их применения ощущаться будут еще долгое время: люди, проживавшие и проживающие на пораженных участках, страдают и умирают от раковых заболеваний все чаще и чаще; загрязнена значительная часть нашей территории, отравлена вода. Именно поэтому Республика Сербская не желает и не будет становиться членом НАТО.

Сербский член Президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик в числе первых поздравил с переизбранием на пост главы Беларуси Александра Лукашенко, пользующегося огромным уважением в Республике Сербской и Сербии. Затем мы увидели попытку реализации там классического сценария "цветной революции", с которым ранее уже сталкивалась и Баня-Лука. Ожидаете Вы здесь чего-либо подобного в ходе локальных (15 ноября 2020 года) или общегосударственных (октябрь 2022 года) выборов?

Радован Вишкович: Всегда существует подобная опасность. Такие попытки уже были в Баня-Луке в преддверии всеобщих выборов в БиГ в 2018 году. Я убежден, что существуют команды профессионалов и отдельные организации, занимающиеся реализацией такого рода сценариев. Их финансируют определенные центры силы. Они перемещаются из государства в государство, из одного города в другой, провоцируя "цветные революции", разрушая системы, не отвечающие интересам заказчика, уничтожая политические партии и отдельных лидеров, радеющих за свою страну. Мы в Республике Сербской прекрасно отдаем себе отчет в существующей для нас опасности. Через министерство внутренних дел РС, а также иными способами, мы пытаемся противодействовать подобной деструктивной активности. Мы примем все необходимые меры, чтобы предотвратить реализацию сценария "цветной революции" в Республике Сербской.

Святая обязанность любой демократии - это уважать выбор народа, выраженный в ходе открытого избирательного процесса. Если вы во время выборов получаете большинство голосов граждан, то ваши оппоненты должны поздравить вас как победителя, признать результаты, чтобы в следующий раз они могли получить большую поддержку избирателей. Не требуют комментариев многочисленные случаи, когда отдельные силы получали минимальное количество голосов на выборах, а путем революций желали пробиться к власти, обманывая народ. Мы уже имели возможность это наблюдать, например, в Ливии, которая была экономически и демократически развитой страной. Люди там были подняты на восстание против Муаммара Каддафи, убитого затем самым брутальным способом. В каком сегодня состоянии находится Ливия? Она на сто лет назад отброшена в прошлое - разорена и уничтожена до основания. Разве мы не можем ничему научиться на чужих ошибках? Вспомним еще Египет и Хосни Мубарака, Сирию и Башара Асада. Это все были в определенный момент сильнейшие государства. Что там сейчас? Они погружены в гражданские и религиозные войны, в процессе которых страдают обычные люди. Нам не требуется подобный опыт. Мы должны все вместе энергично противостоять тем центрам силы, которые таким образом пытаются достигать своих целей. На днях мы могли услышать символичное заявление американского президента Дональда Трампа, заслуживающее нашего внимания, о том, что в прошлом США вели войны и провоцировали конфликты на отдельных территориях и в определенных странах в целях усиления своей военной промышленности. Логика здесь абсолютна ясна. Спровоцируйте, например, не дай Бог, в Беларуси или еще где-то гражданские конфликты, которые затем могут перерасти и в региональные, чтобы продавать завтра еще больше оружия и боеприпасов. Достаточно нам смертей и войн. На дворе XXI век. Мы должны стремиться к технологическому развитию и борьбе с вызовами для всего человечества, в частности, предотвращению загрязнения окружающей среды и глобального потепления. Это потребует знаний и совместных усилий, а также значительных финансовых средств, чтобы мы вместе могли сделать наш мир лучше и безопаснее.