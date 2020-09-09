На фоне пандемии смертность в стране за первые полгода выросла на четверть по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего умерли 1,128 млн человек, однако летальность из-за COVID-19 подтверждена только в 1,62% случаев: так, по данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, от новой инфекции на 8 сентября в стране умерли около 18 тысяч человек.

Как подчеркнули в Минздраве, рост смертности среди населения в период пандемии связан не только с самой инфекцией, но и декомпенсацией других заболеваний, где COVID-19 способствовал их более тяжелому течению, например, сахарного диабета, болезней системы кровообращения, онкологических заболеваний. Во многих случаях процесс определения точной причины смерти продолжается и может занять длительное время. То есть статистические данные по случаям летальности от коронавируса могут в дальнейшем измениться в худшую сторону.

В Институте социально-политических исследований РАН пояснили, что "дополнительные" смерти в апреле и мае отмечались в регионах старта пандемии - это Москва, Московская область и Санкт-Петербург. В июне и июле это были уже и другие территории России, но прирост там был меньше. "По итогам года количество смертей от коронавируса увеличится, но не многократно, скорее всего, на 5-10%. При этом максимальные потери ожидаются в мегаполисах, - говорит директор Института, член-корреспондент РАН Сергей Рязанцев. - С учетом спада рождаемости в целом население России за 2020 год сократится. Для страны это негативный тренд, но он начался еще с 2016 года, после периода относительной стабилизации в 2013-2015 годах". Такие демографические тенденции, считает Рязанцев, можно назвать второй волной депопуляции в России. "Безусловно, страна понесет потери населения в трудоспособном возрасте, сократится численность молодежи, обострится проблема старения", - подытожил он.

Низкие показатели рождаемости наблюдаются на большей части территории России. В Институте социально-политических исследований РАН это связывают с сокращением числа женщин фертильного возраста и смещением первых родов к более позднему периоду. По данным Росстата, в первой половине года зарегистрировано 811 тысяч новорожденных, что почти на 6% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Меньше всего детей родилось в Тульской, Владимирской, Ленинградской и Смоленской областях, а также республике Мордовия. Стабильно высокие показатели по числу новорожденных ежегодно демонстрируют Тыва, Ингушетия, Дагестан, много детей рождаются в Ненецком АО и Чеченской Республике. В этих пяти регионах также наблюдается низкий уровень смертности и как следствие - положительный естественный прирост населения. В целом по стране отмечается тенденция снижения младенческой смертности.

В первой половине года зарегистрировано 811 тысяч новорожденных, что почти на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года

Пандемия также повлияла на миграционные процессы, особенно заметно сократился приток населения в Центральный федеральный округ. За первое полугодие из одной только столицы уехало больше граждан, чем она приняла в прошлом году. Населения поубавилось и в ряде других регионов. Например, в Санкт-Петербурге, Красноярском, Пермском, Приморском краях, Томской, Смоленской областях.