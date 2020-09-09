Расходы консолидированных региональных бюджетов по итогам I полугодия предсказуемо превысили доходы. Однако дефицит оказался не таким уж большим. Успешному прохождению регионами первой половины этого года способствовали трансферты из федерального бюджета для покрытия выпадающих доходов.

Агрегированный дефицит региональных бюджетов за первые шесть месяцев 2020 года составил 213,7 млрд руб­лей, следует из статистики Росстата, основанной на данных Федерального казначейства. Основной причиной формирования дефицитов стал опережающий рост расходов по сравнению с ростом доходов субъектов РФ. Совокупный дефицит дефицитных бюджетов составил 387 млрд рублей, профицит профицитных составил 174 млрд рублей.

Совокупные доходы сократились относительно уровня I полугодия 2019 года у 17 регионов. При этом по итогам I полугодия 2020 года в 48 регионах расходы превысили величину доходов. Для сравнения, по итогам I полугодия 2019 года только в 27 субъектах сложился дефицит консолидированного бюджета. По сравнению с дефицитом за I полугодие этого года, в I полугодии 2019-го сложился совокупный профицит всех консолидированных региональных бюджетов в размере 696 млрд руб.

Основной предпосылкой возникновения дефицита в этом году можно назвать торможение экономики, вызванное последствиями пандемии коронавируса, говорит аналитик группы региональных рейтингов агентства АКРА Илья Цыпкин. "Самоизоляция, простой ряда предприятий и общее снижение экономической активности населения привели к снижению доходов в ряде субъектов. При этом власти регионов были вынуждены предпринимать действия для борьбы с эпидемией и сохранения местной экономики, то есть наращивать расходы", - подчеркивает он.

По словам Цыпкина, в этом году федеральные бюджетные трансферты оказали значимую помощь властям на местах. В I полугодии объем безвозмездных поступлений в консолидированных бюджетах регионов увеличился на 510 млрд рублей по сравнению с тем же периодом 2019-го и достиг 1,46 трлн рублей. Самый значительный прирост в абсолютных значениях безвозмездных поступлений получили Московская область, Татарстан, Башкортостан, Краснодарский край и Якутия.

387 млрд рублей составил в I полугодии совокупный дефицит дефицитных регионов. Профицит профицитных регионов был равен 174 млрд рублей

В ситуации, когда внешние ценовые шоки наложились на внутренний спад экономической активности, вызванный пандемией, удар пришелся также по тем субъектам, которые не отличаются высокой волатильностью доходов, рассказывает Цыпкин. Так, по итогам I полугодия в 68 регионах налоговые и неналоговые доходы сократились. Совокупное снижение ННД консолидированных бюджетов составило около 379 млрд рублей, отмечает аналитик. Наиболее существенные в абсолютном выражении (более 20 млрд рублей) потери получили Москва (-87 млрд руб­лей), Татарстан (-32 млрд руб­лей), Ямало-Ненецкий автономный округ (-30 млрд рублей), Тюменская область (-25 млрд рублей), Санкт-Петербург (-20 млрд рублей) и Кузбасс (-20 млрд рублей).

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Крупные города-субъекты понесли потери доходов как из-за снижения поступлений налога на прибыль, так и вследствие общего снижения экономической активности населения, проживающего в них, - ведь здесь сконцентрирован значительный объем таких услуг, как предоставление питания, туризм, развлечения - все те сферы, которые не могли работать в пандемию, рассказывает Цыпкин. Добывающие же регионы понесли потери ввиду изменения конъюнктуры на топливно-энергетических рынках.

По итогам I полугодия наблюдается снижение налоговых поступлений к тому же периоду годом ранее. Поступления по налогу на прибыль сократились в 65 регионах, совокупный объем недополученных средств консолидированных бюджетов регионов по этому налогу относительно прошлого года составил 249 млрд рублей, говорит Цыпкин. При этом в 22 регионах налог на прибыль сократился на треть и более. В восьми субъектах поступления по налогу на прибыль снизились более чем на 50% (Тыва, Хакасия, Ненецкий автономный округ, Республика Коми, Астраханская область, Татарстан, Карелия, Ямало-Ненецкий автономный округ). Поступления от НДФЛ снизились в 42 регионах, совокупно - на 2,6 млрд рублей. Максимальное снижение по этому виду налога относительно I полугодия 2019 года показал Дагестан (-17% по консолидированному бюджету), отмечает Цыпкин.

По итогам I полугодия совокупный долг регионов и муниципалитетов не показал значительного роста, констатирует аналитик. Совокупный прирост составил порядка 16 млрд руб­лей. Москва, на которую приходится 160 млрд рублей дефицита I полугодия, финансировала его за счет остатков, добавляет эксперт.

Заметное снижение показал объем банковских кредитов (-189 млрд рублей). Банковские займы были рефинансированы за счет бюджетных кредитов, которые регионы отдадут до конца года. В связи с этим совокупный объем бюджетных кредитов вырос на 168 млрд руб­лей. Также вырос объем облигационных займов (43 млрд рублей с начала года), в первую очередь за счет займов субъектов, говорит Цыпкин.