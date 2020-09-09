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Сарик Андреасян начал съемки сериала про Чикатило

Новости
    09.09.2020, 13:47
Текст:   Олег Усков

Okko продолжает наращивать обороты. Как передает "Бюллетень кинопрокатчика", стартовали съемки двух эксклюзивных многосерийных проектов сервиса - "Чикатило. Явление зверя" и "Выжившие".

Фото: kinopoisk.ru
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В "Чикатило" обещаны восемь эпизодов. Формат - драматический детектив, который "расскажет историю двойной жизни самого известного маньяка Советского Союза и историю расследования его преступлений". Режиссер - неугомонный Сарик Андреасян.

Как поведал Сарик, для него "Чикатило" - это первый опыт работы над большим сериалом, поэтому он и его команда "понимают всю ответственность перед зрителями".

Уточнено: история "страшная" и съемочная группа постарается "максимально честно ее донести".

Фото: kinopoisk.ru
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Что касается "Выживших", в котором также восемь серий, это - "драматический триллер, рассказывающий историю постапокалипсического мира", где "осталось немного людей и все они заражены странным вирусом, который поражает участок мозга, отвечающий за сон". Продюсер - Борис Хлебников.

Андрей Чикатило (16 октября 1936 - 14 февраля 1994) - советский серийный убийца, педофил, некрофил, садист и каннибал, сознавшийся в 56 эпизодах (по оперативным сведениям, жертв было больше). На экранах персонаж появлялся ранее неоднократно. В том числе в исполнении Малькольма Макдауэлла.

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