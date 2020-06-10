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Вышел трейлер экранизации романа Замятина "Мы" от Сарика Андреасяна

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    10.06.2020, 13:42
Текст:   Олег Усков
Фото: Предоставлено "Централ Партнершип" Фото: Предоставлено "Централ Партнершип"
Фото: Предоставлено "Централ Партнершип"

На YouTube обнародован первый тизер-трейлер вольной российской экранизации романа Замятина "Мы" - классической антиутопии, одного из тех китов, на которых выстроен весь субжанр.

Фото: Валерий Левитин/ РИА Новости
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Съемки картины были начаты в 2018-м. Проект этот на балансе достаточно печально знаменитых кинематографистов Сарика и Гевонда Андреасянов и Армена Ананикяна - их кинокомпании "Большое кино".

Режиссер и соавтор сценария - 27-летний Гамлет Дульян. Заверяющий, что мечта снять фильм по "Мы" зародилась у него еще в школе и он шел к ней годами. И вот пришел.

При этом авторы сразу предупреждают, что подстрочной адаптации оригинала ждать не стоит - предстоят вольности, художественные импровизации, актуализирование и прочие приплясывания и переплясы. То есть кино по мотивам.

В ролях: Егор Корешков ("Горько!"), Юрий Колокольников ("Игра престолов"), Елена Подкаминская ("О чем говорят мужчины"), Филипп Янковский ("Три мушкетера", "Афганский излом"), Дмитрий Чеботарев ("Тренер"), Софья Донианц ("Мальчишник").

Премьера намечена на 2021 год.

Сатирическая антиутопия "Мы" была впервые опубликована с купюрами в 1927-м.

Там описано карикатурное общество тотального контроля XXXII века. Роман, став первой полноценной антиутопией, оказал далее влияние и на Олдоса Хаксли с его "Дивным новым миром" (1932), и на Джорджа Оруэлла с его "1984" (1949), и на Рэя Брэдбери с его "451 градусом по Фаренгейту" (1953).

В 1982 году в ФРГ по мотивам "Мы" был снят телефильм.

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