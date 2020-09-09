На эффективность оказания финансовой поддержки медработникам, боровшимся с коронавирусной инфекцией, Счетная палата РФ проверит минздрав, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и медицинские организации.

"В августе 2020 года Счетная палата дополнила план проверок еще одним контрольным мероприятием, направленным на оценку эффективности оказания финансовой поддержки медицинским работникам, которые помогали гражданам с коронавирусной инфекцией.

Основной его целью станет проверка использования средств федерального бюджета, выделенных на осуществление соответствующих стимулирующих выплат. Проверка будет реализована совместно с контрольно-счетными органами субъектов РФ. Объектами проверки наряду с Минздравом России и ФМБА станут органы государственной власти регионов и медицинские организации", - говорится в сообщении ведомства.