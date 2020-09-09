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09.09.2020 22:08
Рубрика: Спорт

Со свистком Карасев

Назначен судья на ключевой матч выходных между ЦСКА и "Спартаком"
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Столичный выпуск № 203(8257)
Бригада судей во главе с Сергеем Карасевым будет работать на центральном матче седьмого тура чемпионата страны между ЦСКА и "Спартаком", который пройдет 13 сентября. Об этом информирует пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Ассистентами Карасева на столичном дерби будут Валерий Данченко и Дмитрий Чельцов. Видеопомощником рефери (VAR) назначен Сергей Иванов, а его ассистентом - Антон Аверьянов.

Фото: FC Spartak Moscow/youtube.com
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Стоит отметить, что в двух предыдущих турах Премьер-лиги Карасев хорошо справился со своей работой, хотя судил он статусные встречи: "Спартак" - "Локомотив" (2:1) и "Краснодар" - "Ростов" (1:1).

Что касается остальных матчей на грядущих выходных, то первую игру уикэнда ("Тамбов" - "Уфа") обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. На матчах "Урал" (Екатеринбург) - "Химки" и "Ахмат" (Грозный) - "Сочи" будут работать Владимир Москалев и Виталий Мешков соответственно.

На воскресные поединки между "Динамо" (Москва) с "Рубином" (Казань) и "Ротором" (Волгоград) с "Краснодаром" получили назначения Сергей Лапочкин и Михаил Вилков. В понедельник 14 сентября на матче "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Арсенал" (Тула) будет задействована бригада во главе с Павлом Кукуяном, на игре "Ростова" с "Локомотивом" (Москва) - во главе с Владиславом Безбородовым.

Остается добавить, что на всех без исключения матчах седьмого тура чемпионата России будет использована система VAR.

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