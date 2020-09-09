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09.09.2020 22:58
Рубрика: В мире

СМИ: Черчилль предлагал сбросить ядерную бомбу на СССР и Китай

Текст: Диана Ковалева
Уинстон Черчилль в Лондоне. 24 апреля 1939 года. Фото: AP Photo Уинстон Черчилль в Лондоне. 24 апреля 1939 года. Фото: AP Photo
Уинстон Черчилль в Лондоне. 24 апреля 1939 года. Фото: AP Photo

Британская газета The Times раскрыла содержание служебной записки бывшего генерального директора The New York Times и американского военного деятеля Джулиуса Окса Адлера, в которой рассказывается, как бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль предлагал угрожать ядерными бомбардировками Москве и Пекину.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Речь идет о разговоре Черчилля и Адлера, который произошел в доме тогда уже покинувшего пост премьера политика в Кенте 29 апреля 1951 года. Во время обеда Черчилль за бокалом шампанского жаловался на то, что британо-американская политика в отношении Москвы недостаточно агрессивна. Он считал, что СССР стоит выставить ряд условий и за отказ от их выполнения пригрозить сбросить атомные бомбы "на 20 или 30 городов". По его мнению, Кремль вряд ли бы согласился удовлетворить требования, и после его отказа, как сказал Черчиль, надо было бы начать бомбардировки.

В записке Адлера также говорится, что политик попросил его назвать число атомных бомб у США, а также дать оценку советского арсенала. Однако Адлер такой информацией не обладал.

В случае с Пекином Черчилль выступал за "возможность применения конфронтационной тактики, такой как бомбардировка баз в Китае", а также и "Гонконга, если потребуется", говорится в документах.

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