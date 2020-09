Создатели реалити-шоу "Семейство Кардашьян" объявили о закрытии

Фото: Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

Телевизионное реалити-шоу "Семейство Кардашьян" закроется после 14 лет в эфире. Это произойдет в следующем году, написала в своем Instagram звезда проекта Ким Кардашьян.

"Это грустное решение для нашей семьи, но двадцатый сезон программы станет последним. Мы будем с благодарностью вспоминать всех, с кем успели познакомиться за эти годы", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Финальный сезон шоу Keeping Up with the Kardashians телеканал Entertainment Television покажет в начале следующего года. Премьера проекта состоялась 14 октября 2007 года. С момента появления каждый выход историй с участием семейства Кардашьян неизменно показывал высокие рейтинги. Именно зрители сделали эту программу долгожителем эфира развлекательного телеканала.