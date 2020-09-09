"Спартак" обыграл "Салават Юлаев" на глазах Доменико Тедеско

Московский "Спартак" одержал вторую подряд победу в чемпионате КХЛ, переиграв "Салават Юлаев" - 5:3.

Матч между этими командами прошел в Москве и на трибунах за игрой своих одноклубников наблюдал главный тренер футбольного "Спартака" Доменико Тедеско. Увиденное наверняка порадовало наставника красно-белых, которым в воскресенье предстоит битва с ЦСКА.

В первом периоде команда Олега Знарка дважды вела в счете, но уфимцам удалось отыграться. На гол Йори Лехтери ответил Теему Хартикайнен, а на точный бросок Артема Федорова - Григорий Панин.

Во втором периоде "Спартак" вышел вперед после броска Эмила Эсе. И снова "Салават Юлаев" отыгрался после гола Александра Кадейкина. Но еще до перерыва красно-белые снова повели в счете усилиями Мартина Бакоша. А окончательный результат установил Лехтеря, оформивший дубль.