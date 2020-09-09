"Спартак" сыграет первый матч Кубка России на своем поле

Матч группового раунда Кубка России по футболу сезона 2020/21 между "Родиной" и "Спартаком" пройдет на домашней арене "красно-белых", информирует официальный сайт столичного клуба.

При этом по регламенту эта встреча будет выездной для команды Доменико Тедеско. Поединок запланирован на 16 сентября. Напомним, что третьим представителем данной группы является красноярский "Енисей", выступающий в первом дивизионе.

Тем временем спартаковцы начали подготовку к дерби с ЦСКА 13 сентября в рамках седьмого тура чемпионата страны. В общей группе тренируется новичок "красно-белых" нападающий Александр Кокорин, не сыгравший пока за новую команду из-за травмы. В ближайшее время к "Спартаку" присоединятся игроки, задействованные в национальных сборных.