Стартовал конкурс на получение президентских стипендий для молодых ученых

С 9 сентября по 9 октября молодые ученые и аспиранты, занятые в перспективных научных исследованиях и разработках, смогут подать заявку на конкурс и претендовать на стипендию Президента РФ. Победители будут получать ее в течение трех лет (с 2021 по 2023гг.)

Кто может участвовать? Прежде всего, ученые до 35 лет и аспиранты, чьи исследования относятся к следующим направлениям:

- Энергоэффективность и энергосбережения,

- Ядерные технологии,

- Космические технологии,

- Медицинские технологии,

- Стратегические информационные технологии, включая вопросы создания суперкомпьютеров и разработки ПО.

Заявки на конкурс принимаются в электронном виде на сайте grants.extech.ru.

Конкурс проводит Минобрнауки России совместно с Советом по грантам Президента РФ.