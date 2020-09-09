Стартовал конкурс на получение президентских стипендий для молодых ученых

С 9 сентября по 9 октября молодые ученые и аспиранты, занятые в перспективных научных исследованиях и разработках, смогут подать заявку на конкурс и претендовать на стипендию Президента РФ. Победители будут получать ее в течение трех лет (с 2021 по 2023гг.)
Кто может участвовать? Прежде всего, ученые до 35 лет и аспиранты, чьи исследования относятся к следующим направлениям:
- Энергоэффективность и энергосбережения,
- Ядерные технологии,
- Космические технологии,
- Медицинские технологии,
- Стратегические информационные технологии, включая вопросы создания суперкомпьютеров и разработки ПО.
Заявки на конкурс принимаются в электронном виде на сайте grants.extech.ru.
Конкурс проводит Минобрнауки России совместно с Советом по грантам Президента РФ.