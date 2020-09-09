Сто австрийских пенсионеров получили чеки на 1200 долларов от Трампа

Неожиданный подарок получили некоторые австрийские пенсионеры. В их адрес поступили чеки на сумму 1200 долларов (около 1000 евро), подписанные президентом Дональдом Трампом. США направляли деньги американским гражданам на преодоление последствий коронавируса, сообщает газета Kronen Zeitung

Пенсионер из Верхней Австрии не мог поверить своим глазам, когда увидел чек. Он подумал, что это плохая шутка. Но банк проверил подлинность платежного документа, и вскоре после этого у него на счету появились деньги. Ранее житель Линца проживал и работал в США.

Австрийские власти не знают, как это получилось. Пока запросов на возврат денег от американцев не поступало. Специалисты считают, что причиной является ошибка в базе данных. Граждане США с годовой заработной платой до 75 000 долларов получили чеки на сумму 1200 долларов, работающие пары с заработной платой до 150 000 долларов - 2400 долларов.

По ошибке были также произведены выплаты более чем миллиону умерших людей. По всей вероятности, министерство финансов и налоговое управление не провели перекрестную проверку своих сведений с отчетами об умерших лицах управления социального обеспечения до отправки чеков на оказание помощи.