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09.09.2020 14:37
Рубрика: В мире

Сто австрийских пенсионеров получили чеки на 1200 долларов от Трампа

Текст: Александр Саможнев

Неожиданный подарок получили некоторые австрийские пенсионеры. В их адрес поступили чеки на сумму 1200 долларов (около 1000 евро), подписанные президентом Дональдом Трампом. США направляли деньги американским гражданам на преодоление последствий коронавируса, сообщает газета Kronen Zeitung
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Пенсионер из Верхней Австрии не мог поверить своим глазам, когда увидел чек. Он подумал, что это плохая шутка. Но банк проверил подлинность платежного документа, и вскоре после этого у него на счету появились деньги. Ранее житель Линца проживал и работал в США.

Австрийские власти не знают, как это получилось. Пока запросов на возврат денег от американцев не поступало. Специалисты считают, что причиной является ошибка в базе данных. Граждане США с годовой заработной платой до 75 000 долларов получили чеки на сумму 1200 долларов, работающие пары с заработной платой до 150 000 долларов - 2400 долларов.

По ошибке были также произведены выплаты более чем миллиону умерших людей. По всей вероятности, министерство финансов и налоговое управление не провели перекрестную проверку своих сведений с отчетами об умерших лицах управления социального обеспечения до отправки чеков на оказание помощи.

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