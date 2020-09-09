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09.09.2020 10:12
Рубрика: Экономика

Страховые компании предложили нанимать детективов

Текст: Алексей Дуэль
Использовать штатных детективов для расследования страховых случаев хотят участники страхового рынка. Однако действующие законодательство это не позволяет, поэтому в него необходимо внести поправки. Об этом сообщил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов, передает объединенная пресс-служба ВСС, РСА и НССО.
Фото: Александр Рюмин/ТАСС Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

"Одним из важнейших направлений деятельности по противодействию страховому мошенничеству является совершенствование законодательства, - заявил Сергей Ефремов. - Поэтому мы связываем большие ожидания с выходом нового закона "О частной детективной деятельности в Российской Федерации", который сейчас находится на рассмотрении в Государственной Думе РФ".

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Новый закон разделит деятельность охранников и детективов. Шерлоки Холмсы получат определенные права, связанные с оперативно-розыскной деятельностью, их действия получат процессуальный статус, который должен быть отражен в Уголовно-процессуальном кодексе.

"На наш взгляд, в перспективе расширение полномочий частных детективов может сыграть положительную роль и для страховой отрасли, - добавил Сергей Ефремов. - Дело в том, что сегодня внутри многих страховых компаний существуют квалифицированные сотрудники, которые эффективно и на постоянной основе занимаются расследованиями страховых событий и обладают большими знаниями и опытом в этой области".

Разработку стандарта работы служб расследований в страховых компаниях готов взять на себя Всероссийский союз страховщиков.

"Учитывая, что доля возбужденных уголовных дел по заявлениям о событиях с признаками страхового мошенничества в 2019 году составила порядка 19%, а до суда дошло менее 1%, считаем поправки в перспективе помогут расширить инструментарий страхового сообщества в борьбе со страховым мошенничеством", - заверил Сергей Ефремов.

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