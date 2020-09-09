Российская теннисистка Вера Звонарева, выступающая в парном разряде вместе с представительницей Германии Лаурой Зигемунд, вышла в финал Открытого чемпионата США.

В полуфинальном матче Звонарева и Зигемунд обыграли полностью российский дуэт Вероника Кудерметова - Анна Блинкова со счетом 5:7, 6:3, 7:5, а в финале турнира встретятся с победительницами пары Айша Мухаммад/Тэйлор Таунсенд - Николь Меликар/Сюй Ифань.

Вообще Вера Звонарева удачно выступает в паре и миксте на "Больших шлемах". У нее четыре титула. Кстати, свой дебютный трофей россиянка получила на кортах Нью-Йорка в 2004 году, когда играла вместе с Бобом Брайаном. Последний - на Australian Open-2012 в паре со Светланой Кузнецовой. Но эти победы она одерживала до серьезной травмы плеча и операции в 2013-м и рождения дочери Эвелины в 2016-м.

- Мне нравится, что я бросила себе вызов, вернувшись к усиленным тренировкам, набрав форму. Это нечто особенное, - приводит слова Звонаревой пресс-служба WTA. - Конечно, скучаю по дому. Уезжать стало сложнее, потому что хочу проводить максимальное количество времени с семьей и дочкой. Несмотря на это, я по-прежнему наслаждаюсь возможностью играть, соревноваться.

Если говорить о мамах на корте, то Звонарева в тренде. Как сообщает пресс-служба US Open, в четвертьфинал турнира в женском одиночном разряде впервые в истории пробились сразу три теннисистки, побывавшие в декрете. Это американка Серена Уильямс, которая родила дочь Олимпию три года назад, болгарка Цветана Пиронкова - мама 2-летнего сына Александра, а также представительница Беларуси Виктория Азаренко. Ее сыну Лео почти четыре года.