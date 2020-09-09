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Президент США Дональд Трамп готов потратить любую необходимую сумму из собственного кармана для того, чтобы одержать победу на выборах 3 ноября и переизбраться на второй срок. Об этом он рассказал журналистам, подчеркнув, что считает предстоящее голосование "самым важным в истории страны". В этом сезоне штаб Трампа хорошо стартовал, собрав более миллиарда долларов и опередив конкурента-демократа Джозефа Байдена. Но к сентябрю политтехнологи Трампа растратили уже более 800 миллионов долларов, хотя решающие два месяца избирательной кампании еще впереди. Президент заявил, что все это произошло из-за пандемии, поскольку его штаб был вынужден противодействовать фейковым новостям о предпринимаемых властями мерах. Между тем Байден в августе установил рекорд по сборам: в копилку его штаба за месяц поступило свыше 364 миллионов долларов.

Сбор спонсорских средств считается важным элементом предвыборных кампаний в США, хотя не гарантирует успеха, как это доказал сам Трамп, победив в 2016 году значительно опережавшую его по сбору денег на предвыборную кампанию Хиллари Клинтон. "Сейчас у нас все равно в два или три раза больше средств, чем было в 2016 году, - напомнил Трамп, заверив: - Если будет нужно, я добавлю".

Фото: AP Photo/ Evan Vucci
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Тем временем газета The New York Times опубликовала анализ расходов предвыборного штаба Трампа. Традиционно львиная доля предвыборных фондов уходит на политическую рекламу, но еще до летнего съезда партии штаб Трампа израсходовал на это более 100 миллионов долларов, включая 11 миллионов на агитацию во время матча за суперкубок Национальной футбольной лиги (ключевое спортивное событие года в США). Использовались и более экстравагантные способы агитации: около 156 тысяч долларов ушло за рекламу в воздухе путем подвешивания баннеров к небольшим самолетам. Порядка 110 тысяч долларов было потрачено на магнитные чехлы для сотовых телефонов, чтобы на закрытых встречах со спонсорами те не записывали высказывания президента и не сливали их в прессу. Примерно на 4 миллиона долларов было заключено контрактов с фирмами, входящими или связанными с бизнес-империей Трампа, управление которой президент ранее передал своим детям.

В мире США Выборы президента США-2020 Дональд Трамп

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