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09.09.2020 07:12
Рубрика: В мире

Трамп объявит о сокращении войск США в Ираке

Текст: Максим Макарычев
Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST
Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST

Дональд Трамп в среду объявит о сокращении войск США в Ираке, сообщил Reuters высокопоставленный представитель американской администрации. По словам чиновника, в ближайшие дни за этим объявлением последует еще одно - о дальнейшем сокращении сил США в Афганистане.

Фото: AP Photo/ Evan Vucci
Что стоит за открытым выпадом Трампа против собственных военных

Это решение, по информации источника издания, принято в связи с тем, что Трамп столкнулся с негативной реакцией из-за сообщения о том, что он якобы сделал пренебрежительные замечания о погибших в войнах и операциях за рубежом американских военнослужащих. Его заявление о сокращении воинского контингента, как полагают в Белом доме, направлено на то, чтобы убедить избирателей: Трамп выполняет свои обещания и намерен положить конец тому, что он назвал "бесконечными войнами Америки".

Около 5200 военнослужащих Соединенных Штатов были размещены в Ираке для борьбы с боевиками Исламского государства (группировка запрещена в РФ). Официальный представитель США заявил в прошлом месяце, что США, как ожидается, сократят численность своих войск в Ираке примерно на треть в ближайшие месяцы. В Афганистане в настоящее время находится около 8600 американских военнослужащих. Трамп сказал в интервью Axios, опубликованном в августе, что планирует снизить это количество примерно до четырех тысяч.

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