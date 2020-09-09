Трамп похвастался "впечатляющими" успехами в защите окружающей среды

Администрации президента США Дональда Трампа удалось достичь впечатляющих успехов в защите окружающей среды. С таким заявлением выступил сам американский лидер, подчеркнув, что он лучший со времен Теодора Рузвельта в вопросах экологии.

По его словам, власти США предоставляют около 10 миллиардов долларов на проекты по сохранению и поддержке нацпарков. "Моя администрация очистила шестьдесят один объект по всей стране, которые были в ужасном состоянии. Это больше, чем Обама и Байден, больше, чем любая другая администрация", - цитирует РИА Новости выступление Трампа во Флориде.

Кроме того, как утверждает хозяин Белого дома, за время его президентства удалось защитить и спасти множество исчезающих видов животных. Трамп также напомнил, что США присоединились к мировой инициативе "Триллион деревьев", и в стране смогли собрать миллиард заявок на высадку деревьев. А еще в США было открыто более 1,6 миллиона гектаров земель для охоты и рыбалки. "Кто бы мог подумать, что Трамп станет великим защитником окружающей среды", - подытожил президент.

Напомним, США в 2019 году вышли из Парижского соглашения по климату. Его цель - не допустить к концу века повышения температуры более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальным периодом (середина XIX века).