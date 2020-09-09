У побережья Нигерии пираты захватили в плен двух россиян

Двое россиян попали в плен к пиратам в результате нападения на судно Water Phoenix, произошедшего накануне у побережья Нигерии. Об этом проинформировали в посольстве РФ в этой стране.

"Подтверждаем, что 8 сентября в 30 км от города Лагоса (Нигерия) в результате пиратского нападения с судна Water Phoenix были похищены двое россиян", - говорится на сайте дипмиссии. Отмечается, что посольство взаимодействует с правоохранительными органами Нигерии, чтобы выяснить местоположение заложников и освободить их.

Известно, что судно Water Phoenix ходит под либерийским флагом.

Стоит отметить, что буквально пару дней назад из Нигерии на родину вернулись семь граждан РФ, похищенных в июле пиратами с корабля Curacao Trader и освобожденных в конце августа.