Совет по федеральным государственным образовательным стандартам (ФГОС) при Минпросвещения России одобрил проект изменений, исключающий иняз из числа обязательных для сдачи ЕГЭ в 2022 году.

- Мы принимаем это решение по итогам широких общественных обсуждений, прислушиваясь к многочисленным оценкам экспертов. Проект поддержала Российская академия образования. За внесение изменений выступили органы управления образованием подавляющего большинства регионов, - рассказал замминистра просвещения Виктор Басюк.

Напомним: норма о том, что в 2022 году ЕГЭ по иностранным языкам должен стать обязательным для получения школьного аттестата, появилась в образовательных стандартах десять лет назад. Планировалось, времени хватит на то, чтобы подготовить школы, педагогов и учеников к новому обязательному экзамену. "Единая Россия" провела на эту тему сотни дискуссионных площадок в каждом из 85 регионов страны. И оказалось, что система образования не готова: не хватает учителей, многие ребята, особенно в сельских школах, рискуют получить "двойку" и остаться без аттестата.

- Очень противоречивые чувства от решения. Ведь такой экзамен был бы хорошим стимулом для изучения иностранного языка, - говорит член Совета по ФГОС при минпросвещения, "Учитель года России-2018" Алихан Динаев. - Национальные интересы России в том, чтобы наша молодежь была открытой, образованной и готовой жить в глобальном мире, где без знания языков добиться чего-то серьезного, не говоря уже о прорыве, практически невозможно. Рано или поздно, мы обязательно вернемся к этому вопросу и решим его положительно.