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09.09.2020 13:42
Рубрика: Власть

В ЦИКе рассказали об автоматизированной системе проверки подписей

Текст: Галина Мисливская
Глава ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии в среду сообщила, что в разработке находится специальный программно-аппаратный комплекс (ПАК), который будет проверять подписные листы в поддержку выдвижения кандидатов. Его могут применить уже на ближайших выборах в Госдуму.
Фото: Елена Афонина/ТАСС Фото: Елена Афонина/ТАСС
Фото: Елена Афонина/ТАСС

Комплекс сканирует данные избирателя в подписном листе, сличает их с базой системы ГАС "Выборы" и делает заключение о достоверности подписи.

Фото: Евгений Софийчук/ТАСС
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Он также способен находить записи, сделанные одной рукой от лица разных избирателей.

В случае, если система забраковала подпись или не дала однозначного ответа, в работу включаются эксперты. Они могут сравнить данные с подписным листом и, в случае несовпадения, отправить запрос в МВД России.

В ЦИК считают, что эта технология позволит избавиться от ошибок при чтении текста с подписного листа, опечаток, и как следствие, от необоснованно "забракованных" подписей.

"Насколько нам известно, такие задачи по анализу рукописного текста до этого в мире нигде не решались", - отметила Элла Памфилова.

"Мы тестировали данную систему в ходе нынешней избирательной кампании и получили обнадеживающие результаты, рассчитываем на широкомасштабное ее применение на предстоящих выборах депутатов Государственной думы", - добавила она.

Власть Работа власти Госуправление Госфонды и контрольные органы ЦИК

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