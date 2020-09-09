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09.09.2020 10:01
Рубрика: Власть

В ГД предложили обязательно проверять здоровье школьников перед началом учебы

Текст: Татьяна Замахина

В думской фракции ЛДПР предложили инициативу в ответ на сообщения о смерти тюменского школьника на уроке физкультуры. Чтобы своевременно выявлять серьезные заболевания, в школах надо ввести обязательную диспансеризацию в начале учебного года, заявил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев.

Фото: Валерий Матыцин/ ТАСС
Кто будет работать в современных школьных медкабинетах

Ранее стало известно, что ученик 11-го класса одной из гимназий Тюмени скончался во время урока физкультуры. Представитель ЛДПР отметил, что это не первый подобный случай.

- В настоящее время установлено добровольное прохождение диспансеризации ребенком в школе, - заявил он, комментируя ситуацию РИА Новости. - Но, как мы видим, норма "по желанию" может привести к несвоевременному выявлению серьезного заболевания у ребенка.

В результате "родители, да и сами дети, не знают, что у их ребенка есть серьезное врожденное заболевание", добавил Свищев.

Парламентарий предлагает проводить профилактический медосмотр школьников каждый год перед началом учебного года или в его начале.

Кроме того, необходимо рассмотреть вопрос о курсах оказания первой медпомощи для педагогов, добавил он. "Чтобы учителя, пройдя такой курс, могли в первые же секунды помочь ребенку, - пояснил депутат. - А в ситуациях, как в Тюмени, важна именно каждая секунда для спасения жизни".

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии ЛДПР

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