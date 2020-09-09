В Госдуме оценили арест 65 самолетов за рейсы в Крым

В нижней палате парламента прокомментировали сообщения о наложении ареста на 65 самолетов за полеты в Крым. Депутат ГД Михаил Шеремет назвал этот шаг "хамством".

О решении на тему заочного ареста ранее сообщил офис генерального прокурора Украины.

- Очень печально, что принимаются такие кислотные и агрессивные решения, - отметил Шеремет, которого цитирует РИА Новости. - Уже переходит все границы наглость и хамство, которое демонстрируют киевские власти по отношению к России.

Депутат назвал мотивом решения стремление "насолить" РФ, при этом он подчеркнул, что для Крыма оно никаких последствий не несет, и на авиасообщении с полуостровом ситуация никак не скажется.

Он констатировал, что Киев променял дружественные и взаимовыгодные отношения с Россией, на "западные подачки". "Терпение рано или поздно закончится, и с нашей стороны последуют ответные санкции в отношении Украины, - считает парламентарий, - а украинский народ, уверен, даст оценку своим горе-руководителям".