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09.09.2020 19:27
Рубрика: В мире

Прерванный полет

В Японии из-за пассажира, отказавшегося надеть медицинскую маску, посадили самолет
Текст: Александр Ленин (Токио)
Российская газета - Федеральный выпуск № 203(8257)
В Японии самолет лоукостера Peach Aviation совершил вынужденную посадку из-за отказа пассажира надевать во время полета медицинскую маску. Неслыханный случай для страны с дисциплинированным населением, крайне ответственно соблюдающим правила гигиены. Лайнер совершал рейс из портового города Кусиро на северном острове Хоккайдо в Осаку. Бортпроводники еще до вылета обратили внимание, что один мужчина прошел в салон без маски, расположился в кресле и приготовился к полету. Японца попросили не игнорировать санитарные нормы, однако он не стал прислушиваться к рекомендациям экипажа даже после того, как борт оторвался от земли. Капитан воздушного судна принял решение совершить экстренную остановку на полпути - в городе Ниигата, где возмущенного крикуна оставили объясняться с полицией.
Попытки стюардесс японской компании Peach Aviation убедить строптивого пассажира надеть маску не увенчались успехом, и борт совершил вынужденную посадку. Фото: vesti.ru Попытки стюардесс японской компании Peach Aviation убедить строптивого пассажира надеть маску не увенчались успехом, и борт совершил вынужденную посадку. Фото: vesti.ru
Попытки стюардесс японской компании Peach Aviation убедить строптивого пассажира надеть маску не увенчались успехом, и борт совершил вынужденную посадку. Фото: vesti.ru

Жители Страны восходящего солнца внимательно выполняют все требования, которые предписаны на период пандемии коронавируса. Даже в летние по-азиатски душные дни, когда столбик термометра поднимался выше отметки 35 градусов, мне редко доводилось видеть на токийских улицах людей без масок. Офисные клерки в белых рубашках, спешащие на работу с утра, школьники, возвращающиеся в дневные часы домой после уроков, соседи по дому, отправляющиеся на вечернюю пробежку или прогулку с домашними питомцами, - все они всегда надевали маски.

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Бывало, в спешке, выходя из машины, я забывал прихватить с собой этот ставший в последнее время неотъемлемой частью нашей жизни атрибут. В такие моменты японцы служили мне молчаливым укором. Ощущать себя единственным человеком без полоски белой ткани на лице в лифте, магазине или вагоне метро неуютно. Ловишь себя на мысли, что проявляешь элементарное неуважение к окружающим и их здоровью.

Японцы в целом сдержанны. Ни разу ни от кого не слышал замечаний и требований надеть маску, даже когда забывал это сделать. Не доводилось мне наблюдать за подобными нравоучениями и со стороны, когда один японец втолковывал бы что-то такое своему непутевому соотечественнику. Порой складывается впечатление, что все здесь понимают друг друга без лишних слов.

На входе в магазины, рестораны, парикмахерские и другие заведения, которые время от времени приходится посещать, меня всегда встречают вежливые японские служащие. В очень корректной форме они просят попрыскать на руки санитайзером и сделать контрольный замер температуры. "Все хорошо. Большое спасибо. Проходите, пожалуйста", - говорят они и низко кланяются. Этим людям хочется только помогать. Пару раз я видел, как несколько недобросовестных посетителей пытались проскочить без масок в крупный торговый центр. Дружелюбный персонал очень легко справился с проблемой, предоставив клиентам бесплатные маски и пожелав им приятного шоппинга.

Даже когда столбик термометра в Японии поднимался выше 35 градусов, мне редко доводилось видеть на токийских улицах людей без масок

Еще весной, когда эпидемия коронавируса в стране набирала обороты, я отправился в администрацию премьера Японии на пресс-конференцию Синдзо Абэ. У контрольно-пропускного пункта меня встретил работник пресс-службы. Мы некоторое время шли по территории резиденции молча. Маска была при мне, но в сумке. Японец и бровью не повел, некоторое время хранил спокойствие, но потом все же аккуратно поинтересовался, не забыл ли российский корреспондент захватить с собой маску. Я извинился и моментально исправил все выявленные в своем облике недочеты. Лицо сопровождающего, еще несколько секунд назад обеспокоенное, просветлело. На нем читалось облегчение. Очевидно, что общение с иностранцем могло поставить японского госслужащего в затруднительное положение. Не все зарубежные гости готовы следовать местным правилам, а доказывать им обратное - занятие не из приятных.

Британия

Не более шести

С 14 сентября в Британии запрещено собираться в группы более шести человек как в помещении, так и на улице. "У меня у самого в семье пять человек. Поэтому мы сможем навестить только одного другого человека за раз, если будем все вместе", - рассказал BBC британский министр здравоохранения Мэтт Хэнкок. Нововведения не распространяются на школы, работу, а также свадьбы, похороны и командные спортивные мероприятия. Нарушителей правил полиция будет разгонять, а если те откажутся повиноваться, то им грозит штраф в 100 фунтов. В случае повторных нарушений штраф будет удваиваться, пока не достигнет максимальной отметки в 3 200 фунтов.

Подготовила Диана Ковалева

Италия ослабила запрет на пересечение границы для неграждан ЕС

Текст: Нива Миракян (Рим)
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте внес изменения в указ о чрезвычайном положении, действующий в стране в связи с пандемией коронавируса. Отныне граждане государств, не входящих в Евросоюз, в том числе и России, смогут посещать Апеннины, чтобы навестить свои вторые половины, с которыми они не состоят в официальном браке.

Правительство страны подкорректировало карантинные меры после того, как тысячи разлученных пар присоединились к движению "Любовь - это не туризм" (#LoveIsNotTourism), потребовав, чтобы страны, включая Италию, разрешили им воссоединиться. Так, власти Дании, Нидерландов, Чехии, Исландии, Австрии, Швейцарии, Финляндии, Франции и Испании уже внесли в свои правила въезда подобные изменения.

Фото: Carlo Hermann / AFP
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В соответствии с новым декретом правительства Италии, почти все ограничения остаются в силе - не европейцам посетить Апеннины по-прежнему можно лишь с целью работы, учебы, лечения, дел абсолютной срочности и возвращения на постоянное место жительства. Тем не менее в документе впервые появилось исключение весьма романтичного характера, позволяющие влюбленным наконец встретиться спустя долгие месяцы разлуки. В тексте документа черным по белому прописано, что теперь въезд на территорию государства разрешен также тем, кто находится в "устойчивых эмоциональных отношениях" с жителями Италии, даже если они не являются сожителями и их союз не закреплен законом.

Правда, на данном этапе власти Италии пока разъяснили, какие доказательства должны предоставить приезжающие, чтобы наглядно продемонстрировать, что их отношения "стабильны". К примеру, власти Норвегии настаивают на том, что пары должны были встречаться раньше хотя бы один раз и быть вместе не менее 9 месяцев. Также до конца непонятно, должен ли партнер, проживающий на Апеннинах, в обязательном порядке быть гражданам Италии или возможно воссоединение с иностранцем, имеющим вид на жительство. Ожидается, что требования итальянских чиновников будут озвучены в ближайшие дни.

Ясно одно - сразу воссоединиться любимым не получится. Все те, кто собирается прилететь в Италию на "крыльях любви", должны по прибытии пройти обязательный 14-дневный карантин, а также заполнить форму самосертификации, которая будет отправлена в местные органы здравоохранения.

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