В Японии самолет совершил вынужденную посадку из-за пассажира без маски

Самолет авиакомпании Peach Aviation впервые совершил вынужденную посадку из-за пассажира, который отказался следовать правилам полетов в период пандемии коронавируса и устроил скандал на борту. Об инциденте сообщила телекомпания NHK.

"Лайнер направлялся в город Осака. На борту находились 124 человека. Заметив пассажира без маски, бортпроводники попросили его надеть ее. Мужчина отказался в категоричной форме, начав угрожать экипажу и пассажирам, не желавшим сидеть рядом", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Пилот борта принял решение приземлиться в аэропорту Ниигаты, где нарушителя правил безопасности сняли с рейса. Добавим, что в конечный пункт пассажиры добрались с двухчасовым опозданием.