Китайские власти идут на различные ухищрения, чтобы приучить граждан не мусорить на улицах и сортировать отходы. Например, в Чунцине перед многоэтажными домами установили видеокамеры, которые фиксируют, из какого окна выбросили мусор, и выписывают штраф.

А в некоторых городах, как в Сюйчане (провинция Хэнань), практикуют обмен окурков на куриные яйца. Чтобы получить яйцо, надо принести на сборный пункт 30 сигаретных бычков. Там сборщик их пересчитает и упакует в пакет для переработки. Ранее в провинции Чжэцзян за 50 окурков давали пачку салфеток. Но эксперимент быстро закончили из-за нехватки салфеток, так как жители стали приносить окурки в огромных количествах. "Мы не понимаем, откуда они их берут, вероятно, собирают в других городах",- сказал представитель местной власти.

Кстати, еще в 2010 году китайские ученые нашли применение окуркам - из них получается ядовитый экстракт, который при этом хорошо защищает стальные трубы от коррозии. Похоже, китайский способ сбора окурков, при всей простоте и наивности, остается едва ли не единственным способом бороться с загрязнением окружающей среды курильщиками. Экологи по всему миру стараются привлечь внимание к этой проблеме (ежедневно в мире выкуривается порядка 18 миллиардов сигарет). Однако сбором окурков занимаются в основном волонтеры. Как, например, 13-летняя Аниела Гузиковски из провинции Британская Колумбия в Канаде. Узнав, что окурки в воде отравляют рыбу, она начала собирать бычки на местном пляже, а потом запустила онлайн-петицию правительству, предложив включить окурки в перечень одноразовых пластмасс, запрет на которые власти Канады намерены рассмотреть в 2021 году. В Германии активисты организации Aufheber пытаются внедрить систему депозитов при покупке сигарет. "Мы предлагаем взимать с покупателя депозит - 20 евроцентов за сигарету или 4 евро за пачку. К пачке прилагается карманная пепельница. Вернув пепельницу с окурками, покупатель получает депозит назад", поясняют они.