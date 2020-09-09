В КНДР тайфун "Майсак" оставил без крова свыше двух тысяч семей

В Северной Корее тайфун "Майсак" повредил или разрушил дома более двух тысяч семей. Также пострадали десятки общественных зданий, дороги и мосты, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Во вторник под председательством лидера КНДР Ким Чен Ына состоялось расширенное заседание Центрального военного комитета для обсуждения ущерба. Отмечалось, что особенно сильно стихия затронула районы на восточном побережье и на севере страны, пишет РИА Новости.

Размыты более 60 километров автодорог и 3,5 километра железнодорожного полотна, разрушены 59 мостов. В пострадавших районах полностью парализовано движение транспорта.

Ким Чен Ын поручил, чтобы до 10 октября "новые жилые дома приняли надлежащий вид, были восстановлены автомобильные и железные дороги, а до конца года были бы на 100% ликвидированы все последствия", - цитирует ЦТАК. Восстановлением во основном занимается Народная армия.