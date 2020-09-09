В Кремле рассказали о темах встречи Путина и Лукашенко

В ближайшее время в Москве пройдут переговоры президентов России и Беларуси. Среди тем, которые поднимут лидеры - экономика, в том числе реструктуризация госдолга Минска перед РФ, цены на энергоресурсы, а также тема интеграции.

"На уровне экспертов и различных ведомств не прекращается работа по актуальным вопросам, будь то вопрос белорусских долгов, вопросы дорожной карты по интеграции, вопрос цен на энергоресурсы, которые поставляются в Белоруссию, вопрос будущего нашей интеграции, вопрос взаимодействия по линии огромного количества предприятий - то есть целый комплекс торгово-экономических отношений", - заявил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Все это каждый раз обсуждается на встрече двух президентов. Сейчас, в условиях, когда Беларусь переживает такие непростые дни, это общение приобретает еще большую актуальность и важность", - продолжил представитель Кремля.

На вопрос, будет ли обсуждаться тема рефинансирования белорусского госдолга, Песков сказал, что да, безусловно. "Тем более, что это обсуждалось", - добавил он.