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09.09.2020 13:31
Рубрика: Власть

В Кремле заявили о надежности вакцины "Спутник V"

Текст: Кира Латухина
В Кремле негативно относятся к попыткам политизировать тему вакцины от коронавируса. Российская вакцина - человеческая, она надежнее вакцины компании AstraZeneka, подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя приостановку испытаний вакцины британско-шведской компании AstraZeneca, представитель Кремля подчеркнул: "Мы всегда очень негативно относились к попыткам политизировать и придать какую-то политическую окраску всем процессам, связанным с апробацией и тестированием вакцины".

Фото: пресс-служба Минздрава РФ
В России началась маркировка вакцины "Спутник V"

"Российские ученые продвинулись очень далеко, более того, этот случай с упомянутой компанией лишний раз подчеркивает важность того, чтобы каждая страна имела несколько вакцин в своем пакете - это обеспечивает более надежные результаты тестирования", - заметил Песков.

"И нелишне вспомнить тот факт, что все-таки вакцина, которая сейчас находится на заключительном этапе тестирования, наш "Спутник" - это все-таки человеческая вакцина, а в AstraZeneca все-таки речь идет об обезьяньей вакцине", - сравнил пресс-секретарь российского лидера.

"В любом случае, нашим ученым представляется, что человеческая вакцина гораздо более надежна в этом плане, и пока все идет нормально", - заключил Песков.

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