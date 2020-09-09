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09.09.2020 21:22
Рубрика: В мире

В ЛНР ответили украинскому депутату о "немытых и нечесаных" детях Донбасса

Текст: Ольга Онежская

Представитель самопровозглашенной Луганской Народной Республики в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник ответил на слова депутата от партии "Слуга народа" Галины Янченко о том, что в зоне конфликта в Донбассе живут "немытые и нечесаные" дети.

Фото: Яков Андреев/РИА Новости
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"Дети Донбасса, рожденные под обстрелами, защищенные телами своих родителей, выкормленные кашками, сваренными на костре, и вымытые последними остатками воды, сегодня красивые и ухоженные пошли первый раз в школу. Возможно, они выжили вопреки всем усилиям мужей таких случайных, безумных и малограмотных персон, сидящих сегодня в украинских студиях", - цитирует Мирошника РИА Новости.

Представитель республики также подчеркнул, что на кладбищах ЛНР и ДНР похоронены 115 детей, погибших в результате конфликта в Донбассе. А некоторые "убийцы этих детей" приходят в студии украинских телеканалов, отметил он.

По словам Мирошника, мужья таких, как Янченко, и, возможно, "они сами создавали экономическую блокаду, перекрывали воду и электроэнергию, поощряли убийц, стрелявших в наших детей, и так хотели, чтобы наши дети были "немытыми и нечесаными"". Однако эти планы успехом не увенчались, и потому делаются такие заявления, "вскрывающие истинные мысли и чувства".

Напомним, что ранее в эфире одного из украинских телеканалов Янченко назвала живущих в зоне конфликта в Донбассе детей "немытыми и нечесаными" . На вопрос ведущей, почему она так сказала, депутат Верховной рады ответила, что ее муж был заместителем главы Донецкой областной военно-гражданской администрации и она "объездила всю Донецкую область".

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