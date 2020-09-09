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09.09.2020 13:09
Рубрика: Власть

В московских МФЦ появились криптобиокабины

Текст: Ирина Огилько
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Пока только в двух столичных центрах госуслуг открылись новые криптобиокабины. С их помощью станет проще оформить новый заграничный паспорт сроком на 10 лет. Ведь сделать это можно будет без помощи профильного сотрудника МВД. Об этом сообщает портал мэра столицы.

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС
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По данным портала, такие кабины расположены в двух офисах МФЦ - флагманском офисе "Мои документы" ЦАО (Пресненская набережная,2) и в центре госуслуг Донского района (5-й Донской проезд, 15 стр. 8).

Для того, чтобы воспользоваться их услугами, нужно выбрать время и записаться на прием. Работают кабины в то же время, что и центры госуслуг: районный открыт ежедневно с 08:00 до 20:00, а флагманский офис - с 10:00 до 22:00.

В этих кабинах можно сделать отпечатки пальцев, сфотографироваться и оформить необходимые бумаги. Заявитель не останется брошенным с техникой один на один: помогать заявителю будет специалист МФЦ. Все специалисты, занятые в этой работе, прошли специальное обучение. Для оформления документа, удостоверяющего личность за рубежом, потребуется оплатить госпошлину: заявителям до 14 лет - 2,5 тысячи рублей, старше - пять тысяч. Оплатить пошлину можно в терминале банка в зале.

По данным портала, после каждого посетителя кабина будет обрабатываться обеззараживающими средствами. Более того, заявителю нужно будет приходить не только в маске, но и в перчатках, снимать в кабине их можно только при сканировании отпечатков пальцев.

Фото: EPA
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Напомним, что ранее, чтобы подать заявление на загранпаспорт нового образца, необходимо было записываться на прием к определенному специалисту. Оформляли документы только сотрудники отделов по вопросам миграции Министерства внутренних дел. И работали на прием документов они не каждый день недели.

Срок изготовления паспорта для москвичей составляет один месяц, а если у заявителя есть доступ к гостайне или же он прописан в другом городе, - три месяца. Выдают готовый документ сотрудники центра госуслуг, которые прошли специальное обучение и имеют право работать с загранпаспортами. Они принимают посетителей по единому графику работы офисов "Мои документы".

Кстати

Загранпаспорт нового образца содержит микрочип, в котором зашифрованы биометрические данные владельца: это цветное цифровое фото и отпечатки пальцев обеих рук. Для оформления документа потребуются заявление, российский паспорт, ранее выданный загранпаспорт (при наличии), квитанция об оплате госпошлины и цифровое фото. Мужчин также просят предоставить военный билет. Служащим в Вооруженных силах России или в федеральных органах власти, где предусмотрена военная служба, за исключением службы по призыву, следует принести с собой разрешение командирования. Помимо центров госуслуг, заявители могут обратиться в любое подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД.

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