В московских МФЦ появились криптобиокабины

Пока только в двух столичных центрах госуслуг открылись новые криптобиокабины. С их помощью станет проще оформить новый заграничный паспорт сроком на 10 лет. Ведь сделать это можно будет без помощи профильного сотрудника МВД. Об этом сообщает портал мэра столицы.

По данным портала, такие кабины расположены в двух офисах МФЦ - флагманском офисе "Мои документы" ЦАО (Пресненская набережная,2) и в центре госуслуг Донского района (5-й Донской проезд, 15 стр. 8).

Для того, чтобы воспользоваться их услугами, нужно выбрать время и записаться на прием. Работают кабины в то же время, что и центры госуслуг: районный открыт ежедневно с 08:00 до 20:00, а флагманский офис - с 10:00 до 22:00.

В этих кабинах можно сделать отпечатки пальцев, сфотографироваться и оформить необходимые бумаги. Заявитель не останется брошенным с техникой один на один: помогать заявителю будет специалист МФЦ. Все специалисты, занятые в этой работе, прошли специальное обучение. Для оформления документа, удостоверяющего личность за рубежом, потребуется оплатить госпошлину: заявителям до 14 лет - 2,5 тысячи рублей, старше - пять тысяч. Оплатить пошлину можно в терминале банка в зале.

По данным портала, после каждого посетителя кабина будет обрабатываться обеззараживающими средствами. Более того, заявителю нужно будет приходить не только в маске, но и в перчатках, снимать в кабине их можно только при сканировании отпечатков пальцев.

Напомним, что ранее, чтобы подать заявление на загранпаспорт нового образца, необходимо было записываться на прием к определенному специалисту. Оформляли документы только сотрудники отделов по вопросам миграции Министерства внутренних дел. И работали на прием документов они не каждый день недели.

Срок изготовления паспорта для москвичей составляет один месяц, а если у заявителя есть доступ к гостайне или же он прописан в другом городе, - три месяца. Выдают готовый документ сотрудники центра госуслуг, которые прошли специальное обучение и имеют право работать с загранпаспортами. Они принимают посетителей по единому графику работы офисов "Мои документы".

Кстати

Загранпаспорт нового образца содержит микрочип, в котором зашифрованы биометрические данные владельца: это цветное цифровое фото и отпечатки пальцев обеих рук. Для оформления документа потребуются заявление, российский паспорт, ранее выданный загранпаспорт (при наличии), квитанция об оплате госпошлины и цифровое фото. Мужчин также просят предоставить военный билет. Служащим в Вооруженных силах России или в федеральных органах власти, где предусмотрена военная служба, за исключением службы по призыву, следует принести с собой разрешение командирования. Помимо центров госуслуг, заявители могут обратиться в любое подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД.