В переполненном лагере беженцев на Лесбосе вспыхнул мощный пожар

В лагере беженцев Мория на греческом острове Лесбос в ночь на среду вспыхнул крупный пожар. Спасатели пытаются потушить огонь и спасти более 12 тысяч мигрантов.

Переполненный лагерь, который рассчитан только на 2800 человек, находится на карантине после обнаружения тяжелой формы COVID-19 у беженца из Сомали на прошлой неделе. После того, как вирус был зафиксирован еще у 35 мигрантов, лагерь закрыли на карантин с соблюдением жестких норм изоляции. По словам официальных лиц, их держали изолированно на отдельном участке, который не пострадал от пожара. По данным Министерства по делам миграции Греции, в настоящее время в лагере проживает около 12 600 беженцев и мигрантов.

Ночью, сообщили очевидцы, в самом лагере и его окрестностях возникло несколько пожаров. Первыми, предположительно загорелись контейнеры с бытовыми отходами, что позволило специалистам выдвинуть версию об умышленном поджоге. Вскоре загорелись жилые контейнеры, в этой связи власти приказали эвакуировать лагерь. По данным служб экстренной помощи, многие из более чем 12 тысяч мигрантов сами спаслись от огня. Некоторые обитатели лагеря сказали об умышленных поджогах лагеря со стороны наиболее раздраженных режимом изоляции беженцов. По другим данным, мигранты не только сами подожгли контейнеры и здания, а затем помешали пожарным бригадам потушить пожар. Полиция и власти острова сообщили Associated Press, что причина пожаров, а также полный размер ущерба остаются неясными. Они не подтвердили сообщения о том, что пожары были устроены намеренно в знак протеста против мер изоляции, но заявили, что пожарные действительно "встретили сопротивление" со стороны некоторых обитателей лагеря.

Организации по оказанию помощи и местные волонтеры сообщали в социальных сетях о людях, которым дым и пламя перекрыли пути к бегству. По данным агентства Reuters, по меньшей мере 28 пожарных на девяти машинах вступили в схватку с огнем. Сильные ветры, скорость некоторых из которых достигает 60 километров в час, затрудняют работы по тушению пожара. "Огонь стремительно распространился внутри и снаружи лагеря и уничтожил его. Более 12 тысяч мигрантов охраняются полицией на шоссе", - сказал радио Skai Стратос Кителис, мэр Митилини, главного города острова. Вдоль шоссе, соединяющего лагерь с Митилини, властями оперативно были развернуты силы греческого спецназа.

Греческий остров Лесбос долгое время являлся самым загруженным пунктом пересечения границы в Европе в 2015-2016 годах во время массового перемещения беженцев из Африки и стран Ближнего Востока, многие из которых спасались от войны в Сирии и Ираке, и направлялись в Европу через Турцию. После этой волны миграции Греция создала лагеря на Лесбосе и четырех других островах, помогла с финансированием данной программы Европейского союза, а недавно также создала сеть лагерей на своей материковой части. На минувшей неделе на Лесбосе и еще шести греческих островах была отмечена вспышка заболевания COVID-19, и-за чего, в частности, Британия внесла их в свой так называемый карантинный список.