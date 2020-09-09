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09.09.2020 09:49
Рубрика: В мире

В Республике Сербской вспоминают жертв натовских бомбардировок

Текст: Александр Борисов (Восточное Сараево, Республика Сербская)
9 сентября в Республике Сербской (входит в состав Боснии и Герцеговины) отмечается День памяти жертв бомбардировок НАТО, проводившихся силами альянса с 30 августа по 14 сентября 1995 года на территории современной БиГ без одобрения Совета Безопасности ООН (первая крупномасштабная военная операция в истории НАТО - "Обдуманная сила"). В ходе агрессии натовской авиацией осуществлялись бомбардировки позиций местных сербов, которых Запад намеревался заставить согласиться с международным планом боснийского урегулирования.
Фото: REUTERS/Dado Ruvic Фото: REUTERS/Dado Ruvic
Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Тогда за две недели было совершено 3206 самолетовылетов, сброшено около тысячи авиабомб, применено 13 крылатых ракет морского базирования "Томагавк", 46 военнослужащих РС и свыше 50 гражданских лиц были убиты, а от последствий использования боеприпасов с обедненным ураном до сих пор умирают местные жители.

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Вот что по этому поводу говорит один из лидеров движения по сбору научных доказательств натовских злодеяний - нейрохирург, заведующая отделением нейроонкологии клинического центра Сербии Даница Груичич.

"В Республике Сербской из-за последствий гражданской войны, которая обрушилась на Боснию и Герцеговину, не было условий для проведения более детального анализа преступлений НАТО, - констатировала она. - Но позвольте мне привести пример населенного пункта Хаджичи. Во время бомбардировки этого места там жили сербы, и его обстреливали ракетами с обедненным ураном. Проживавшие там сербы в короткие сроки получили огромные дозы радиации, перебрались в Братунац и его окрестности и в большом количестве умерли через несколько лет из-за преимущественно раковых заболеваний. Затем, после войны, бошняки переехали в этот район, получая меньшие дозы радиации в течение более длительного периода времени. Что происходит с бошняками, живущими в этом районе, лучше всего знают их врачи, которые, к сожалению, неохотно рассказывают об этом. По неофициальным данным, в настоящее время в этом регионе растет число лейкозов, особенно у детей".

Доктор подчеркивает, что она и ее единомышленники намерены "инициировать процессы и доказать всему миру, что лидеры НАТО, на всех тех, кто их не любит, ставят эксперименты, не думая о жертвах, в том числе и тех, которые появятся спустя десятилетия".

Фото: FLAVIO LO SCALZO/EPA
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Между тем экспансия НАТО на Балканы продолжается. В прицеле Брюсселя в настоящее время находится Босния и Герцеговина, где посредством подконтрольных Западу СМИ и НПО проводится массовая обработка населения, в рамках которой местным жителям пытаются объяснить миролюбивую сущность Североатлантического альянса. При этом сербский член Президиума БиГ Милорад Додик открыто указывает на то, что в условиях нарастающей международной конфронтации крайне важно придерживаться военного нейтралитета, чтобы не стать марионеткой глобальных игроков, пытающихся вести войны чужими руками. Аналогичной точки зрения придерживается и премьер-министр Республики Сербской Радован Вишкович, который акцентирует внимание на том факте, что натовцы осуществляли бомбардировки РС и Сербии, убивали сербских детей, разрушали Республику Сербскую. Кроме того, и Сербская Православная Церковь поддерживает национальных лидеров в этом вопросе. Так, в интервью "Российской газете" митрополит Дабробосанский Хризостом рассказал, что сербы никогда не смогут забыть не только боль, но и оскорбление, и унижение, которое пережили со стороны США, Великобритании, Нидерландов, а особенно Германии и Австрии, которые трижды в 20 веке проявляли агрессию по отношении к сербскому народу. "При этом следует иметь в виду, что сейчас здесь разворачивается большая борьба. Можно констатировать, что совершается истинное насилие над сербским народом, который принуждают преклониться перед НАТО и США, отказавшись при этом от России", - резюмировал священнослужитель.

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