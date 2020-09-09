В России началась маркировка вакцины "Спутник V"

Вакцина, которая выпускается на производственной площадке НИЦЭМ имени Гамалеи, будет иметь цифровую маркировку. Об этом сообщили в Минздраве РФ.

Ранее на той же площадке начали выпускать промаркированную противотуберкулезную вакцину - БЦЖ-М.

"Контрольно-идентификационный знак для выпускаемых нашим филиалом лекарственных препаратов наносится либо на верхний клапан вторичной упаковки, либо на боковину с уже расфасованными лекарствами. Исключение составляет новая вакцина, - рассказала начальник производственного филиала НИЦ Гамалеи Екатерина Слуднякова. - В связи с особенностями температурного режима ее хранения на данный момент код наносится на стикер, наклеиваемый на верхний клапан пачки".