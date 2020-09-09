В России началась третья фаза испытаний вакцины против COVID-19

"Сегодня стартует параллельно третья фаза клинических исследований по вакцине, созданной первой в мире в России, - сказал министр. - За 10 дней было набрано более 30 тысяч добровольцев, желающих участвовать в испытаниях".

Всех волонтеров занесут в особый регистр. В эту базу в течение всего исследования, которое продлится полгода, будет поступать информация о действии вакцины (как будет формироваться и сохраняться иммунный ответ), самочувствии и возможных нежелательных реакциях (или их отсутствии).

Впервые клинические исследования нового препарата с участием большого количества испытателей будут проводиться с использованием особого информационного ресурса. Добровольцы получат специальное приложение на телефон по их сопровождению врачами-исследователями после вакцинации.

"Это мобильное приложение позволит установить прямой контакт пациента и разработчика вакцины. Это первый такой опыт в мире", - подчеркнул Мурашко.

Ранее директор НИЦ Гамалеи пояснял, что пострегистрационные исследования вакцины будут проходить в точном соответствии с принятыми правилами - часть добровольцев получат не вакцину, а плацебо - эти люди выступят группой сравнения, чтобы объективно оценить эффективность и безопасность препарата.