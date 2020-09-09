В России начался отопительный сезон

В северных регионах стартовал отопительный сезон, а в других регионах подготовка к нему завершается. Об этом президенту РФ доложил глава Минэнерго Александр Новак. Владимир Путин выразил надежду, что зима Россию "врасплох не застанет".

Глава государства на совещании с членами кабмина попросил доложить о том, как идет подготовка объектов энергетики к осенне-зимнему периоду.

В самых северных муниципальных образованиях в семи регионах уже начался отопительный сезон, сообщил Александр Новак. А до конца сентября работа по подготовке к нему будет закончена во всех регионах. Уже 91 процент объектов электроэнергетики готовы к прохождению осенне-зимнего периода, сказал министр. По оставшимся объектам организован контроль.

Глава Минэнерго также сообщил, что в России ожидается роста потребления электроэнергии в отопительный сезон на 1,6% в годовом выражении. При этом есть регионы с высокими рисками нарушения энергоснабжения, добавил он. "Раньше их было восемь, на 2020-2021 год их осталось всего два - Дагестан и отдельный энергорайон Иркутской области", - сказал Новак. По его словам, в кабмине контролируют, чтобы до начала отопительного сезона мероприятия по подготовке к нему в этих регионах были выполнены.

Между тем подготовительная работа позволила устранить последствия двух мощнейших тайфунов, обрушившихся за последнюю неделю на Дальний Восток, на Приморский край, сказал министр.

Владимир Путин, комментируя полученную информацию, высказал надежду на то, "что зима нас врасплох не застанет".