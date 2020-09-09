В России начнут бороться с подменой телефонных номеров

Новости

В США полисмен выстрелил в мальчика-аутиста после просьбы матери успокоить его 19:21
ООН: Мир может столкнуться с пандемией ожирения 19:00
МИД РФ прокомментировал вызов немецкого посла 18:33
В Москве прошла презентация Секретариата Форума партнерства Россия-Африка 18:20
TikTok стал самым загружаемым мобильным приложением в мире в августе 18:14
В Новгородской области ревнивец расстрелял чету пенсионеров 18:06
Премьер Беларуси рассказал о самочувствии после прививки от COVID-19 17:48
Генпрокурор рассказал о звонках с угрозами минирования из Украины и Финляндии 17:42
Чернышенко рассказал о работе над нацпроектом по туризму 17:40
Генпрокурор: К задержанию 33 россиян в Минске причастны зарубежные спецслужбы 17:38
Загитова отказалась от контрольных прокатов из-за "Ледникового периода" 17:37
Высокопоставленный брянский полицейский задержан за взятки 17:35
В Петербурге мужчина с топором устроил погром в гипермаркете 17:34
В Москве задержали мошенника, разыгравшего перед пенсионеркой целый спектакль 17:15
Роспотребнадзор: В Москве спокойная ситуация по гриппу и ОРВИ 17:11
В Москве обокрали жену актрису Бердинских, жену звезды "Груза 200" 17:08
Путин поддержал идею ввести в регионах ответственных за цифровую трансформацию 17:06
Колесникову поместили в СИЗО 16:59
Маркировка питьевой воды станет обязательной с 2021 года 16:47
Правительство готово обеспечить всех пользователей госуслуг электронной подписью 16:47
Новая версия Lada 4x4. Сборка началась 16:41
"Быстро освоился": наблюдатель рассказала о быте Ефремова в СИЗО 16:34
Произведенные в Зеленограде онкопрепараты поступят в больницы уже в 2021 году 16:34
Путин поддержал идею по использованию оставшихся денег, выделенных туротрасли 16:23
Honda назвала цены на обновленный CR-V. Он стал значительно дороже 16:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как будем отдыхать в 2021 году
Как будем отдыхать в 2021 году
Какие прививки надо сделать этой осенью
Какие прививки надо сделать этой осенью
Задайте вопрос заместителю министра просвещения РФ Виктору Басюку
Задайте вопрос заместителю министра просвещения РФ Виктору Басюку
09.09.2020 18:07
Рубрика: Экономика

Деньги вылетают в трубку

В России начнут бороться с подменой телефонных номеров
Текст: Ирина Алпатова, Игорь Зубков
Российская газета - Федеральный выпуск № 203(8257)
По инициативе Минкомсвязи и МВД создана межведомственная рабочая группа по противодействию телефонному мошенничеству. В нее вошли также представители ФСБ, Роскомнадзора, ЦБ РФ, банков и операторов связи.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Мы считаем, что нужны дополнительные меры, направленные на предотвращение телефонного мошенничества, - сказал представитель Минкомсвязи. - Государство комплексно подходит к решению вопроса правонарушений с использованием телефона (не только мошенничества в финансовой сфере, но и спам, и анонимные звонки террористической направленности)".

Фото: iStock
Эксперты раскрыли схемы мошенничества через WhatsApp

Звонки злоумышленников, когда они обманом выманивают данные о картах (чаще всего представляясь сотрудниками служб безопасности банков) или побуждают граждан сделать перевод, стали основным способом хищений средств из банков. На преступников работают целые кол-центры.

Только за период пандемии количество мошеннических звонков увеличилось в три раза, в некоторых случаях используется техника подмены телефонного номера, отметили в Банке России. Для маскировки своих номеров телефонов (вместо него отображается номер банка) мошенники пользуются особенностями IP-телефонии, позволяющей создавать неограниченное количество номеров.

В июле Минкомсвязь предложила поправки к закону "О связи", которые обяжут операторов отслеживать и пресекать исходящие звонки с "подменных" номеров. Документ прошел межведомственное согласование, ожидается решение рабочей группы по регуляторной гильотине, сообщили в пресс-службе министерства.

Рабочая группа займется широким спектром вопросов, начиная от законодательных изменений и заканчивая возможными техническими решениями, сообщили в пресс-службе "ВымпелКома" (бренд "Билайн").

"МегаФон" считает необходимым выработать в рамках группы комплекс мер, которые позволят исключить использование в мошеннических целях сервисов VoIP-телефонии, в том числе с подменой номера, а также дадут возможность операторам связи предотвращать обзвоны абонентов и голосовой спам, сказал директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов "МегаФон" Сергей Хренов. В Сбербанке также считают наиболее эффективными меры, которые снизят доступность IP-телефонии для мошенников и лишат их возможности звонить гражданам с подстановкой номера. На необходимость блокировки технической возможности подмены исходящего номера телефона указывают и в Газпромбанке. Tele2 в рамках рабочей группы предложила усилить ответственность за нарушения при использовании телефонных номеров.

Только за период пандемии количество мошеннических звонков увеличилось в три раза

"Уметь идентифицировать и оперативно блокировать трафик от мошеннических кол-центров не менее важно, чем бороться с подменой номеров", - говорит руководитель отдела информационной безопасности Райффайзенбанка Денис Камзеев. При этом у операторов уже есть решения по борьбе с мошенниками, которые они предлагают банкам на коммерческой основе. Так, антифрод-система МТС во время звонка от имени банковского сотрудника проверяет, действительно ли звонок совершается от банка-партнера. Если банк отвечает, что вызов с данного номера сейчас не совершается, оператор блокирует звонок и оповещает банк, чтобы пресечь несанкционированный доступ к счету клиента. Схожим образом действует антифрод-решение Tele2, она отличает звонки из клиентской службы банка от звонков мошенников в том числе при использовании подменных номеров.

Экономика Отрасли Связь Правительство Минкомсвязь

Главное сегодня

Путин назвал формат и время проведения саммита ШОС
Мишустин предложил расширять перечень товаров, подлежащих маркировке
Песков объяснил причины динамики курса рубля
МИД РФ прокомментировал вызов немецкого посла
В России началась третья фаза испытаний вакцины против COVID-19
Введены наказания за шум в "тихий час" и опоздания к врачу
Впервые в России выдан кредит под залог цифровых активов