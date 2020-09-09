В России начнут бороться с подменой телефонных номеров

По инициативе Минкомсвязи и МВД создана межведомственная рабочая группа по противодействию телефонному мошенничеству. В нее вошли также представители ФСБ, Роскомнадзора, ЦБ РФ, банков и операторов связи.

"Мы считаем, что нужны дополнительные меры, направленные на предотвращение телефонного мошенничества, - сказал представитель Минкомсвязи. - Государство комплексно подходит к решению вопроса правонарушений с использованием телефона (не только мошенничества в финансовой сфере, но и спам, и анонимные звонки террористической направленности)".

Звонки злоумышленников, когда они обманом выманивают данные о картах (чаще всего представляясь сотрудниками служб безопасности банков) или побуждают граждан сделать перевод, стали основным способом хищений средств из банков. На преступников работают целые кол-центры.

Только за период пандемии количество мошеннических звонков увеличилось в три раза, в некоторых случаях используется техника подмены телефонного номера, отметили в Банке России. Для маскировки своих номеров телефонов (вместо него отображается номер банка) мошенники пользуются особенностями IP-телефонии, позволяющей создавать неограниченное количество номеров.

В июле Минкомсвязь предложила поправки к закону "О связи", которые обяжут операторов отслеживать и пресекать исходящие звонки с "подменных" номеров. Документ прошел межведомственное согласование, ожидается решение рабочей группы по регуляторной гильотине, сообщили в пресс-службе министерства.

Рабочая группа займется широким спектром вопросов, начиная от законодательных изменений и заканчивая возможными техническими решениями, сообщили в пресс-службе "ВымпелКома" (бренд "Билайн").

"МегаФон" считает необходимым выработать в рамках группы комплекс мер, которые позволят исключить использование в мошеннических целях сервисов VoIP-телефонии, в том числе с подменой номера, а также дадут возможность операторам связи предотвращать обзвоны абонентов и голосовой спам, сказал директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов "МегаФон" Сергей Хренов. В Сбербанке также считают наиболее эффективными меры, которые снизят доступность IP-телефонии для мошенников и лишат их возможности звонить гражданам с подстановкой номера. На необходимость блокировки технической возможности подмены исходящего номера телефона указывают и в Газпромбанке. Tele2 в рамках рабочей группы предложила усилить ответственность за нарушения при использовании телефонных номеров.

Только за период пандемии количество мошеннических звонков увеличилось в три раза

"Уметь идентифицировать и оперативно блокировать трафик от мошеннических кол-центров не менее важно, чем бороться с подменой номеров", - говорит руководитель отдела информационной безопасности Райффайзенбанка Денис Камзеев. При этом у операторов уже есть решения по борьбе с мошенниками, которые они предлагают банкам на коммерческой основе. Так, антифрод-система МТС во время звонка от имени банковского сотрудника проверяет, действительно ли звонок совершается от банка-партнера. Если банк отвечает, что вызов с данного номера сейчас не совершается, оператор блокирует звонок и оповещает банк, чтобы пресечь несанкционированный доступ к счету клиента. Схожим образом действует антифрод-решение Tele2, она отличает звонки из клиентской службы банка от звонков мошенников в том числе при использовании подменных номеров.