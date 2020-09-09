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09.09.2020 04:21
Рубрика: Общество

Не будь зверем

Охотникам запретят разрушать жилища животных
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Неделя № 202(8256)
Министерство юстиции России зарегистрировало приказ Минприроды России "Об утверждении Правил охоты". Оба ведомства особо подчеркивают: новая редакция правил подготовлена с учетом предложений общественных объединений и природоохранных организаций. Так что "закон джунглей" стал немного жестче к охотникам и местами чуть мягче к зверям.
Бобровые хатки и плотины теперь станут в некотором смысле неприкосновенным жильем. Фото: GettyImages Бобровые хатки и плотины теперь станут в некотором смысле неприкосновенным жильем. Фото: GettyImages
Бобровые хатки и плотины теперь станут в некотором смысле неприкосновенным жильем. Фото: GettyImages

Из важных новаций: добавлены новые положения, направленные на повышение эффективности борьбы с браконьерством. Например, введен запрет любого перемещения убитых зверей без соответствующих документов.
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Если же охотник ранит зверя, то в первую очередь должен сделать в документах отметку о ранении и лишь потом может пойти добивать. На официальном языке это называется - добор.

"Из новой редакции были исключены спорные нормы и положения, показавшие свою несостоятельность в процессе правоприменительной практики, такие как требования осуществления охоты в темное время с обязательным использованием вышек, а также требования к их техническим характеристикам", - рассказывают в минюсте.

Раньше требовалось ночью находиться на вышке высотой 2,5 метра. Теперь в темное время можно оставаться с ружьем на земле. Но при этом на охотнике должна быть одежда со светоотражающими элементами. А при коллективной охоте светоотражающая одежда нужна и днем.

Правила категорически запрещают стрелять "на шум", "на шорох", по неясно видимой цели. Запрещено также стрелять по взлетающей птице ниже 2,5 метра при осуществлении охоты в зарослях.

"Регламентировано использование световых приборов и тепловизоров при осуществлении охоты, - рассказывают в минюсте. - Кроме того, в документе главам регионов предоставлено право введения ограничений, вплоть до полного запрета, в отношении применяемых способов и сроков охоты (включая использование ночных прицелов и тепловизоров) как во всем субъекте, так и в отдельных охотничьих угодьях".

В свою очередь, в минприроды сообщили, что удалось достичь консенсуса в вопросах использования петель, тепловизоров и механических средств при осуществлении охоты.

"Применение петельного лова в новой редакции жестко регламентировано - перечень муниципальных образований, где оно полностью запрещено, указан в редакции, предложенной WWF России", - рассказывают в ведомстве.

Полномочия

Что вправе требовать охотинспектор

Теперь охотинспектор вправе требовать от охотника разрядить оружие, если оно не разряжено.

Также охотник теперь обязан передавать в руки для проверки свои документы охотинспектору. Ранее охотник мог только предъявить документы, то есть показать, держа в своих руках.

Что вправе сделать губернатор

Губернаторы могут вводить ограничения охоты, не затрагивающие применение охотничьего оружия и ограничения его использования. В частности, они вправе определять виды разрешенной охоты в регионе. Захотят, могут запретить ее полностью.

Губернаторы могут переносить сроки весенней охоты в пределах допустимых федеральных сроков. Также они вправе разделить охотугодья на зоны на период весенней охоты и устанавливать разные сроки весенней охоты.

Запреты

Дом пушных зверей не ломать

По новым правилам запрещено полное разрушение бобровых плотин, ондатровых хаток и нор. Если требуется установить самолов, допустимо лишь частичное разрушение.

Точно так же, если охотничья собака застряла в норе барсука или лисицы, то для помощи верному псу можно частично раскопать нору. Но именно что частично, не всю.

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